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06 Kas 2022 - 23:51

Şeyma Subaşı’nın Aşkı Yaptı Yapacağını! Düğün Arifesinde Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Kimse Bunu Beklemiyordu! “Yok Artık’”

Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı ve biricik aşkı Mohammed Alsaloussi, yakın zamanda dünya evine gireceklerini duyurmuşlardı. Mohammed Alsaloussi’nin yapmış olduğu ise dudakları uçuklattı. Düğün arifesinde gelen bu paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu. Kimsenin beklemediği bu olay, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…