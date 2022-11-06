Şeyma Subaşı’nın Aşkı Yaptı Yapacağını! Düğün Arifesinde Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Kimse Bunu Beklemiyordu! “Yok Artık’”
Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı ve biricik aşkı Mohammed Alsaloussi, yakın zamanda dünya evine gireceklerini duyurmuşlardı. Mohammed Alsaloussi’nin yapmış olduğu ise dudakları uçuklattı. Düğün arifesinde gelen bu paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu. Kimsenin beklemediği bu olay, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu aşkla gündeme gelen Şeyma Subaşı yaklaşık 8 – 9 yıl boyunca birlikte olmuştu. İlişkilerinin son yılında evlenmeye karar veren Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, boşanmadan sonra başka isimlerde aşkı bulmuşlardı. Şeyma Subaşı ise biricik aşkı Mohammed Alsaloussi’yle bir küs bir barışık 2 yıl kadar birlikte olmuştu. Yakın zamanda evlenecekleri ortaya çıkan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, gündeme bomba gibi düştüler. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.