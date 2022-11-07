Ankara Elektrik Kesintisi! 7 Kasım 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 7 Kasım 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik altyapısında gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmaları Başkent EDAŞ tarafından Ankara’nın yirmi beş ilçesinde sürdürülüyor. İlçelerde belirli planlamalar doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiren Başkent EDAŞ, bu çalışmalar esnasında ortaya çıkacak olan elektrik kesintilerini de belirli planlar çerçevesinde gerçekleştiriyor. Peki, 7 Kasım 2022 Pazartesi Ankara EDAŞ hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 7 Kasım 2022 Pazartesi Ankara EDAŞ elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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