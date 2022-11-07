- 07 Kas 2022 - 11:45 G: 07 Kas 2022 - 11:49

Ankara Elektrik Kesintisi! 7 Kasım 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 7 Kasım 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Elektrik altyapısında gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmaları Başkent EDAŞ tarafından Ankara’nın yirmi beş ilçesinde sürdürülüyor. İlçelerde belirli planlamalar doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiren Başkent EDAŞ, bu çalışmalar esnasında ortaya çıkacak olan elektrik kesintilerini de belirli planlar çerçevesinde gerçekleştiriyor. Peki, 7 Kasım 2022 Pazartesi Ankara EDAŞ hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 7 Kasım 2022 Pazartesi Ankara EDAŞ elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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07 Kas 2022 - 11:45 - Gündem

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Ankara Elektrik Kesintisi! 7 Kasım 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 7 Kasım 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
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