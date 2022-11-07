- 07 Kas 2022 - 11:37 G: 07 Kas 2022 - 11:51

Migros Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Tavuk 29 Lira, Ayçiçek Yağı 109 Lira, Çay 29 Lira, Salça 34 Lira… Sınırlı Sayıda; Yetişen Alıyor!

Migros Market müşterilerinin yüzünü güldürmeyi ilke edindi! İndirim üzerine indirim başlatan Migros Market; tavuğu 29 liraya, Ayçiçek yağını sadece 109 liraya, çayı 29 liraya, salçayı ise 34 liraya raflara dizdi. Sınırlı stoklarla satılacak olan bu ürünlere ise sadece yetişen alıyor! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sarı etiketli ürünlerde muhteşem indirimlere imzasını atan Migros Market, tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Kısa bir süre önce rakip firmalardan indirim haberleri gelmiş; gözler Migros Market’in yapacağı indirime dönmüştü. Dönem dönem muhteşem indirimler yapan Migros Market, temel ihtiyaç ürünlerinde bir indirim kampanyası daha başlattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Kas 2022 - 11:37 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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Tarım Kredi Market 31 TL'ye Satmaya Başladı! Yılın Son Dev İndirimini Yaptı! Yumurta 56 Lira, 5 Litre Ayçiçek Yağı 149 Lira, Çay 68 Liraya Düştü…
Gimsa Market İndirim Restini Çekti! Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Düştü! Ayçiçek Yağı 42.90 TL, Şeker 68 Lira, Kıyma 105 Lira, Un 67 Lira, Salça 33 Lira… Kapış Kapış Satılıyor! mask
Gimsa Market İndirim Restini Çekti! Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Düştü! Ayçiçek Yağı 42.90 TL, Şeker 68 Lira, Kıyma 105 Lira, Un 67 Lira, Salça 33 Lira… Kapış Kapış Satılıyor!
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Çaykur Tiryaki Çay Sadece 5 TL'ye Düştü! Marketlerde 70 TL... Promosyon Ürün Kapış Kapış Satılmaya Başlandı! Yapmanız Gereken Tek Şey… Hemen Alın!
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TMO Fiyatları 15 TL'ye Satmaya Başladı!! Ayçiçek Yağı, Fındık, Pirinç, Fasulye, Mercimek, Nohut Fiyatları Düştü! Marketin Katalog İndirimi Bugün Başlattı!
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A101 Markete Gelen Karavan Akılları Başlardan Aldı! İçerisinde A’dan Z’ye Her Şey Var! Ruhsat Almanıza Bile Gerek Yok… Özellikleri Şok Etti!
Tarım Kredi Market’ten Rekor Son Gün İndirimleri Başladı! Mercimek 18 Lira, Kaşar 44 Lira, Tuvalet Kağıdı 125 Lira, Deterjan 99 Lira Düştü! Muhteşem İndirim Başladı... mask
Tarım Kredi Market’ten Rekor Son Gün İndirimleri Başladı! Mercimek 18 Lira, Kaşar 44 Lira, Tuvalet Kağıdı 125 Lira, Deterjan 99 Lira Düştü! Muhteşem İndirim Başladı...
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Migros Market’ten Yeri Göğü Sallayan Dev İndirim! Kırmızı Et ve Kıyma Fiyatları Düştü! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte, İncik Fiyatlarına Kampanya...
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