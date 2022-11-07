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07 Kas 2022 - 11:37

Migros Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Tavuk 29 Lira, Ayçiçek Yağı 109 Lira, Çay 29 Lira, Salça 34 Lira… Sınırlı Sayıda; Yetişen Alıyor!

Migros Market müşterilerinin yüzünü güldürmeyi ilke edindi! İndirim üzerine indirim başlatan Migros Market; tavuğu 29 liraya, Ayçiçek yağını sadece 109 liraya, çayı 29 liraya, salçayı ise 34 liraya raflara dizdi. Sınırlı stoklarla satılacak olan bu ürünlere ise sadece yetişen alıyor! İşte merak edilen tüm detaylar…