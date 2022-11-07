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07 Kas 2022 - 23:19

Migros Markette Süper İndirim Günleri Başladı! 9 Kasım'a Kadar Geçerli! Köfte 35,95 TL, Ciğer 127 TL, Tavuk 29 TL, Ayçiçek Yağı 31.90 TL, Çay 29 TL, Salça 34 TL'ye Düştü! A101, BİM ve ŞOK Market Baka Kaldı!

Migros Market müşterilerinin yüzünü güldürmeyi ilke edindi! İndirim üzerine indirim başlatan Migros Market; tavuğu 29 liraya, Ayçiçek yağını sadece 109 liraya, çayı 29 liraya, salçayı ise 34 liraya raflara dizdi. Sınırlı stoklarla satılacak olan bu ürünlere ise sadece yetişen alıyor! İşte merak edilen tüm detaylar…