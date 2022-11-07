Devrim Özkan’ın Sevgilisi Mauro Icardi Kimdir? Devrim Özkan ve Mauro Icardi Arasındaki Yaş Farkı Dudakları Uçuklattı! “Yok Artık!”

Bir süredir sosyal medyanın en çok konuşulan ünlü ikililerinden biri olan Devrim Özkan ile Mauro Icardi’nin birlikte olup olmadığı sorusu tüm magazin takipçilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Ünlü oyuncu Devrim Özkan’ın ünlü futbolcu Mauro Icardi ile ilgili söyledikleri herkesi şaşırtırken; ikilinin nasıl tanıştığı da büyük bir merak konusu haline geldi! Devrim Özkan’ın sevgilisi Mauro Icardi kimdir? Devrim Özkan ve Mauro Icardi arasında kaç yaş fark var? Devrim Özkan ile Mauro Icardi birlikte mi? İşte, detaylar…

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