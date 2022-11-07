Devrim Özkan’ın Sevgilisi Mauro Icardi Kimdir? Devrim Özkan ve Mauro Icardi Arasındaki Yaş Farkı Dudakları Uçuklattı! “Yok Artık!”
Bir süredir sosyal medyanın en çok konuşulan ünlü ikililerinden biri olan Devrim Özkan ile Mauro Icardi’nin birlikte olup olmadığı sorusu tüm magazin takipçilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Ünlü oyuncu Devrim Özkan’ın ünlü futbolcu Mauro Icardi ile ilgili söyledikleri herkesi şaşırtırken; ikilinin nasıl tanıştığı da büyük bir merak konusu haline geldi! İşte Mauro Icardi ile ilgili detaylar...
Bir süredir sosyal medyanın en çok konuşulan ünlü ikililerinden biri olan Devrim Özkan ile Mauro Icardi’nin birlikte olup olmadığı sorusu tüm magazin takipçilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Ünlü oyuncu Devrim Özkan’ın ünlü futbolcu Mauro Icardi ile ilgili söyledikleri herkesi şaşırtırken; ikilinin nasıl tanıştığı da büyük bir merak konusu haline geldi! Devrim Özkan’ın sevgilisi Mauro Icardi kimdir? Devrim Özkan ve Mauro Icardi arasında kaç yaş fark var? Devrim Özkan ile Mauro Icardi birlikte mi? İşte, detaylar…
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07 Kas 2022 - 11:55 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.