Anasayfa/

Foto Galeri/

07 Kas 2022 - 12:07

Nihat Doğan’ın Eşi Arzu Doğan Kimdir? Nihat Doğan ve Arzu Doğan Arasındaki Yaş Farkı Dudakları Uçuklattı! Meğer…

Türkiye’nin yakından takip edilen magazinsel isimlerinden biri olan Nihat Doğan ve Arzu Doğan çifti, taze evliliklerinde bir ayı daha geride bıraktı. Şimdilerde ebeveyn olmak için geri sayıma geçmiş olan Nihat Doğan ve Arzu Doğan çifti, yaş farkından tanışma hikayelerine kadar magazin takipçilerini meraklandırmaya başladı. İşte Arzu Doğan ile ilgili merak edilen tüm detaylar...