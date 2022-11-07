- 07 Kas 2022 - 12:01 G: 07 Kas 2022 - 12:21

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Duş Videosu İçleri Kaynattı! Kendisinden 16 Yaş Büyük Aşkı Dayanamadı; Öyle Bir Yorum Yaptı Ki… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra ününe ün katmıştı. Sosyal medya üzerinden bir duş videosu paylaşan Aleyna Kalaycıoğlu, adeta içleri kaynattı. Kendisinden 16 yaş büyük aşkı ise Aleyna Kalaycıoğlu’nun duş görüntülerine daha fazla dayanamadı ve öyle bir yorum yaptı ki, görenler “Yok artık” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı Survivor’un 2021 sezonunda boy gösteren Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadaki hal ve hareketleriyle büyük bir beğeni toplamıştı. 2021 döneminde tüm rakiplerine fark atarak yarışmadan 4. olarak ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra müzik piyasasına atılmıştı. Şimdilerde bambaşka birisi olan Aleyna Kalaycıoğlu’nun duş görüntüsü şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Kas 2022 - 12:01 Ankara- Yaşam

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