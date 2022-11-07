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07 Kas 2022 - 12:01

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Duş Videosu İçleri Kaynattı! Kendisinden 16 Yaş Büyük Aşkı Dayanamadı; Öyle Bir Yorum Yaptı Ki… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra ününe ün katmıştı. Sosyal medya üzerinden bir duş videosu paylaşan Aleyna Kalaycıoğlu, adeta içleri kaynattı. Kendisinden 16 yaş büyük aşkı ise Aleyna Kalaycıoğlu’nun duş görüntülerine daha fazla dayanamadı ve öyle bir yorum yaptı ki, görenler “Yok artık” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…