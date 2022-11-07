Yalı Çapkını Dizisinin Gülgün’ü Gözde Kansu Kimdir? Gözde Kansu’nun Yaşını duyan Hayatının Şokunu Yaşadı! “En Fazla 35” Deniyordu Ama…
Son zamanların en çok takip edilen ekran yapımlarından biri olan Yalı Çapkını isimli dizi ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan ünlü oyuncu Gözde Kansu, en çok dikkat çeken karakterlerden biri olan Gülgün’e hayat vermeye başladı. Gelinleri Seyran ve Asuman ile diyaloğuyla çok beğenilen Gülgün karakterine hayat vererek gündemlerden düşmez hale gelmiş olan Gözde Kansu’nun yaşı ise, herkesi şaşırtmayı başardı! İşte Gözde Kansu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Son zamanların en çok takip edilen ekran yapımlarından biri olan Yalı Çapkını isimli dizi ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan ünlü oyuncu Gözde Kansu, en çok dikkat çeken karakterlerden biri olan Gülgün’e hayat vermeye başladı. Gelinleri Seyran ve Asuman ile diyaloğuyla çok beğenilen Gülgün karakterine hayat vererek gündemlerden düşmez hale gelmiş olan Gözde Kansu’nun yaşı ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Yalı Çapkını dizisinin Gülgün’ü Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu aslen nereli, kaç yaşında? Gözde Kansu nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
07 Kas 2022 - 12:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.