Yalı Çapkını Dizisinin Gülgün’ü Gözde Kansu Kimdir? Gözde Kansu’nun Yaşını duyan Hayatının Şokunu Yaşadı! “En Fazla 35” Deniyordu Ama…

Son zamanların en çok takip edilen ekran yapımlarından biri olan Yalı Çapkını isimli dizi ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan ünlü oyuncu Gözde Kansu, en çok dikkat çeken karakterlerden biri olan Gülgün’e hayat vermeye başladı. Gelinleri Seyran ve Asuman ile diyaloğuyla çok beğenilen Gülgün karakterine hayat vererek gündemlerden düşmez hale gelmiş olan Gözde Kansu’nun yaşı ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Yalı Çapkını dizisinin Gülgün’ü Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu aslen nereli, kaç yaşında? Gözde Kansu nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…