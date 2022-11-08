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08 Kas 2022 - 07:45

QNB Finansbank Bankasına Ait Kredi Kartı ya da Banka Kartını Varsa Dikkat! Milyonlarca Kişi Cebinde Taşıyor Ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer…

Banka ve kredi kartları, hayatımın birçok yerinde bize temas etmeyi başardı. Diğer banka alternatiflerine sunmuş olduğu seçeneklerle fark atan QNB Finansbank, milyonlarca kişiyi müşteri olarak kabul ediyor. Eğer QNB Finansbank’a ait banka kartı ya da kredi kartı taşıyorsanız; bilmeniz gereken çok önemli iki şey var! Milyonlarca müşterisi bulunan QNB Finansbank, öyle bir şey yaptı ki…