- 08 Kas 2022 - 07:45

QNB Finansbank Bankasına Ait Kredi Kartı ya da Banka Kartını Varsa Dikkat! Milyonlarca Kişi Cebinde Taşıyor Ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer…

Banka ve kredi kartları, hayatımın birçok yerinde bize temas etmeyi başardı. Diğer banka alternatiflerine sunmuş olduğu seçeneklerle fark atan QNB Finansbank, milyonlarca kişiyi müşteri olarak kabul ediyor. Eğer QNB Finansbank’a ait banka kartı ya da kredi kartı taşıyorsanız; bilmeniz gereken çok önemli iki şey var! Milyonlarca müşterisi bulunan QNB Finansbank, öyle bir şey yaptı ki…

20 Ekim 2016 yılında Finansbank ismi, değişerek ve gelişerek QNB Finansbank olarak adını değiştirmişti. Her gün kendisinin üzerine bir şeyler ekleyerek müşterilerinin yüzünü güldüren QNB Finansbank, “EnPara” isimli girişimiyle özellikle gençlerin dikkatini üzerine çekmişti. QNB Finansbank’ın kredi kartını ya da banka kartını kullananlara ise büyük müjde verildi. Eğer ATM sıkıntı çekiyorsanız; kuvvetle muhtemel QNB Finansbank’ın yapmış olduğu bu hamleden haberiniz bile yok! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Kas 2022 - 07:45 Ankara- Yaşam

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QNB Finansbank Bankasına Ait Kredi Kartı ya da Banka Kartını Varsa Dikkat! Milyonlarca Kişi Cebinde Taşıyor Ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer… mask
QNB Finansbank Bankasına Ait Kredi Kartı ya da Banka Kartını Varsa Dikkat! Milyonlarca Kişi Cebinde Taşıyor Ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer…
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