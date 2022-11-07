- 07 Kas 2022 - 20:25

Şevval Sam’ın Eski Kocası Görenler Şok Oldu! Çok Büyük Bir Aşkla Evlenmişlerdi; 6 Yıl Aynı Yastığa Baş Koymuşlardı! Meğer Ünlü Futbolcu…

Şimdilerde Yasak Elma dizisinin Ender’i olarak seyirci karşısına çıkan ve bu rolüyle inanılmaz bir beğeni toplayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, sadece kariyeri ile değil; özel yaşamıyla da çok konuşulmaya başlandı. Özellikle oğlu Tako (Tarık) Emir Tekin’in oyunculuğa başlamasıyla özel yaşamı çok konuşulur hale gelmiş olan Şevval Sam’ın eski eşi ve çocuğunun babası oldukça merak ediliyor. İşte detaylar...

Şimdilerde Yasak Elma dizisinin Ender’i olarak seyirci karşısına çıkan ve bu rolüyle inanılmaz bir beğeni toplayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, sadece kariyeri ile değil; özel yaşamıyla da çok konuşulmaya başlandı. Özellikle oğlu Tako (Tarık) Emir Tekin’in oyunculuğa başlamasıyla özel yaşamı çok konuşulur hale gelmiş olan Şevval Sam’ın eski eşi ve çocuğunun babası, herkesi şaşırtan bir isim oldu! Peki, Şevval Sam’ın eski kocası kimdir? Şevval Sam’ın eski kocası Metin Tekin mi? Şevval Sam’ın oğlu Tako Emir Tekin’in babası kim? İşte, detaylar…

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07 Kas 2022 - 20:25 - Magazin

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Şevval Sam’ın Eski Kocası Görenler Şok Oldu! Çok Büyük Bir Aşkla Evlenmişlerdi; 6 Yıl Aynı Yastığa Baş Koymuşlardı! Meğer Ünlü Futbolcu… mask
Şevval Sam’ın Eski Kocası Görenler Şok Oldu! Çok Büyük Bir Aşkla Evlenmişlerdi; 6 Yıl Aynı Yastığa Baş Koymuşlardı! Meğer Ünlü Futbolcu…
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