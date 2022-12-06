- 06 Ara 2022 - 14:16 G: 06 Ara 2022 - 14:23

Şevval Sam’ın Eski Kocasını Görenler Şok Oldu! Oğlu Taro Emir Tekin'in Babası Bakım Kim Çıktı! Meğer Ünlü Futbolcu…

Şimdilerde Yasak Elma dizisinin Ender’i olarak seyirci karşısına çıkan ve bu rolüyle inanılmaz bir beğeni toplayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, sadece kariyeri ile değil; özel yaşamıyla da çok konuşulmaya başlandı. Özellikle oğlu Tako (Tarık) Emir Tekin’in oyunculuğa başlamasıyla özel yaşamı çok konuşulur hale gelmiş olan Şevval Sam’ın eski eşi ve çocuğunun babası oldukça merak ediliyor. İşte detaylar...

Şimdilerde Yasak Elma dizisinin Ender’i olarak seyirci karşısına çıkan ve bu rolüyle inanılmaz bir beğeni toplayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, sadece kariyeri ile değil; özel yaşamıyla da çok konuşulmaya başlandı. Özellikle oğlu Tako (Tarık) Emir Tekin’in oyunculuğa başlamasıyla özel yaşamı çok konuşulur hale gelmiş olan Şevval Sam’ın eski eşi ve çocuğunun babası, herkesi şaşırtan bir isim oldu!

Peki, Şevval Sam’ın eski kocası kimdir? Şevval Sam’ın eski kocası Metin Tekin mi? Şevval Sam’ın oğlu Taro Emir Tekin’in babası kim? İşte, detaylar…

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06 Ara 2022 - 14:16 - Magazin

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