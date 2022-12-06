Şevval Sam’ın Eski Kocasını Görenler Şok Oldu! Oğlu Taro Emir Tekin'in Babası Bakım Kim Çıktı! Meğer Ünlü Futbolcu…
Şimdilerde Yasak Elma dizisinin Ender’i olarak seyirci karşısına çıkan ve bu rolüyle inanılmaz bir beğeni toplayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, sadece kariyeri ile değil; özel yaşamıyla da çok konuşulmaya başlandı. Özellikle oğlu Tako (Tarık) Emir Tekin’in oyunculuğa başlamasıyla özel yaşamı çok konuşulur hale gelmiş olan Şevval Sam’ın eski eşi ve çocuğunun babası oldukça merak ediliyor. İşte detaylar...
Şimdilerde Yasak Elma dizisinin Ender’i olarak seyirci karşısına çıkan ve bu rolüyle inanılmaz bir beğeni toplayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, sadece kariyeri ile değil; özel yaşamıyla da çok konuşulmaya başlandı. Özellikle oğlu Tako (Tarık) Emir Tekin’in oyunculuğa başlamasıyla özel yaşamı çok konuşulur hale gelmiş olan Şevval Sam’ın eski eşi ve çocuğunun babası, herkesi şaşırtan bir isim oldu!
Peki, Şevval Sam’ın eski kocası kimdir? Şevval Sam’ın eski kocası Metin Tekin mi? Şevval Sam’ın oğlu Taro Emir Tekin’in babası kim? İşte, detaylar…
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06 Ara 2022 - 14:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.