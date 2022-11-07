Çukur Dizisinin Timsah Celil’i Gecelikli Pozu Şoke Etti! Cinsiyet Değiştirdikten Sonra Öyle Bir Fizik Yaptı Ki… “Şaka Mı Bu!”

Ekranlarda Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz aylarda cinsiyetini değiştirmiş ve adını Meli Bendeli yapmıştı. Meli Bendeli’den gelen yeni poz sosyal medya platformlarını karıştırdı. Sosyal medya platformlarına yeni pozuyla damga vuran ünlü oyuncudan bir de sitemkar açıklama geldi! Peki, Ahmet Melih Yılmaz (Meli Bendeli) ne paylaştı? Meli Bendeli nasıl bir paylaşım yaptı? Meli Bendeli’nin paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…