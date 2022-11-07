Nihat Doğan’ın Başı Çok Büyük Belada! 3 Aylık Hamile Eşiyle Geçen Dünya Evine Girmişti, “Keşke” Sözleri Tokat Gibi Çarptı!

Ekranların ve sahnelerin tanıdık yüzlerinden biri olan Nihat Doğan’dan hayranlarının tadını kaçıracak bir haber geldi. Geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız bir şekilde Arezoo (Arzu) Gharlar ile hayatını birleştiren Nihat Doğan, bu kez iş hayatında yaşadığı tatsız bir olay ile gündeme geldi. Güzellik merkezine yatırım yaptığı bilinen Nihat Doğan, başına hiç beklemediği bir olayın gelmesi nedeniyle büyük bir zarar etti. Peki, Nihat Doğan’ın başına ne geldi? Nihat Doğan neden zarar etti? Nihat Doğan’ın zararı ne kadar? İşte, detaylar…

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