Nihat Doğan’ın Başı Çok Büyük Belada! 3 Aylık Hamile Eşiyle Geçen Dünya Evine Girmişti, “Keşke” Sözleri Tokat Gibi Çarptı!
Ekranların ve sahnelerin tanıdık yüzlerinden biri olan Nihat Doğan’dan hayranlarının tadını kaçıracak bir haber geldi. Geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız bir şekilde Arezoo (Arzu) Gharlar ile hayatını birleştiren Nihat Doğan, bu kez iş hayatında yaşadığı tatsız bir olay ile gündeme geldi. İşte Nihat Doğan ile ilgili merak edilen edilen tüm detaylar...
Ekranların ve sahnelerin tanıdık yüzlerinden biri olan Nihat Doğan’dan hayranlarının tadını kaçıracak bir haber geldi. Geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız bir şekilde Arezoo (Arzu) Gharlar ile hayatını birleştiren Nihat Doğan, bu kez iş hayatında yaşadığı tatsız bir olay ile gündeme geldi. Güzellik merkezine yatırım yaptığı bilinen Nihat Doğan, başına hiç beklemediği bir olayın gelmesi nedeniyle büyük bir zarar etti. Peki, Nihat Doğan’ın başına ne geldi? Nihat Doğan neden zarar etti? Nihat Doğan’ın zararı ne kadar? İşte, detaylar…
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07 Kas 2022 - 16:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.