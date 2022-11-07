- 07 Kas 2022 - 16:27 G: 07 Kas 2022 - 16:35

Masterchef Gamze Terör Estirdi; Ağzını Kimse Kapatamadı! 12 Yarışmacıyı da Tam Karşısına Aldı; “Nasıl Bir Sinsisin Sen!” Tepkiler Arka Arkaya…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Gamze Tosun resmen terör estirdi. Ağzını artık kimsenin kapatmadığı Gamze, 12 yarışmacının hepsini karşısına aldı. Gamze Tosun’un sözlerini duyanlar ise “Nasıl bir sinsisin sen” demeden yapamadı! Tepkileri arka arkaya alan Gamze Tosun, Masterchef yarışmasını salladı! İşte merak edilenler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün yayınlanmıştı. Hafta boyunca eleme adayı olan isimler elenmemek adına kıyasıya mücadele vermişti. Yağız, Barış, Büşra, Burak Kaya, Fatma Nur ve Serpilay arasından hayallerine veda eden isimse Serpilay Salkım olmuştu. Yeni bir haftaya ve yeni bir mücadeleye başlayacak olan Masterchef’te yaşananlar herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Kas 2022 - 16:27 Ankara- Yaşam

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