Serel Yereli’den Diken Diken Edecek Pozlar! Sere Serpe Uzanıp Öyle Pozlar Verdi Ki… “Yandı Buralar Be!” Hayranlarının Kalbi Yerinden Fırladı!
Hem ekranların hem de podyumların iddialı isimlerinden biri olan Serel Yereli, kısa bir süre önce başladığı oyunculuk çalışmalarına ara vermiş ve İngiltere’ye yerleşmişti. Müzik piyasasında yeni girişimleri bulunan Serel Yereli’den geçtiğimiz gün sosyal medyayı altüst eden bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
Hem ekranların hem de podyumların iddialı isimlerinden biri olan Serel Yereli, kısa bir süre önce başladığı oyunculuk çalışmalarına ara vermiş ve İngiltere’ye yerleşmişti. Müzik piyasasında yeni girişimleri bulunan Serel Yereli’den geçtiğimiz gün sosyal medyayı altüst eden bir paylaşım geldi. Serel Yereli hayranlarını harekete geçiren o paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları da ilginç yorumlarıyla dikkat çekti. Peki, Serel Yereli ne paylaştı? Serel Yereli nasıl bir paylaşım yaptı? Serel Yereli’nin paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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07 Kas 2022 - 16:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.