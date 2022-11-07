Serel Yereli’den Yeni Göğüs Dekolteli Pozlar! Sere Serpe Uzanıp Öyle Frikik Verdi Ki… “Yandı Buralar Be!” Hayranlarının Kalbi Yerinden Fırladı!

Hem ekranların hem de podyumların iddialı isimlerinden biri olan Serel Yereli, kısa bir süre önce başladığı oyunculuk çalışmalarına ara vermiş ve İngiltere’ye yerleşmişti. Müzik piyasasında yeni girişimleri bulunan Serel Yereli’den geçtiğimiz gün sosyal medyayı altüst eden bir paylaşım geldi. Serel Yereli hayranlarını harekete geçiren o paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları da ilginç yorumlarıyla dikkat çekti. Peki, Serel Yereli ne paylaştı? Serel Yereli nasıl bir paylaşım yaptı? Serel Yereli’nin paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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