Yargı Dizisinde Yekta Seyirciyi Kriz Geçirtti! Esprileri Herkesi Deliye Döndürdü… Ceylin Kafasını Duvarlara Vurmaktan Bir Hale Geldi!
Sema Ergenekon’un usta kaleminden çıkan Yargı dizisi, Ali Bilgin’in rejisörlüğünde bir yeni bölümü ile daha seyirci karşısına çıktı. Dün akşam seyircisine nefes kesen sahnelerini sunan Yargı dizisinin son bölümünde yaşananlar herkesi şoke etti. Eren ve Burak’ın vurulduğu Yargı dizisinde kimin öleceği netleşirken; Yekta’nın yaptığı o hamle, ortalığı yeniden karıştırdı! İşte detaylar...
Sema Ergenekon’un usta kaleminden çıkan Yargı dizisi, Ali Bilgin’in rejisörlüğünde bir yeni bölümü ile daha seyirci karşısına çıktı. Dün akşam seyircisine nefes kesen sahnelerini sunan Yargı dizisinin son bölümünde yaşananlar herkesi şoke etti. Eren ve Burak’ın vurulduğu Yargı dizisinde kimin öleceği netleşirken; Yekta’nın yaptığı o hamle, ortalığı yeniden karıştırdı! Peki, Yargı dizisinde neler oluyor? Yargı dizisinin son bölümünde neler oldu? Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
07 Kas 2022 - 22:15 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.