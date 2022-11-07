- 07 Kas 2022 - 22:15

Yargı Dizisinde Yekta Seyirciyi Kriz Geçirtti! Esprileri Herkesi Deliye Döndürdü… Ceylin Kafasını Duvarlara Vurmaktan Bir Hale Geldi!

Sema Ergenekon’un usta kaleminden çıkan Yargı dizisi, Ali Bilgin’in rejisörlüğünde bir yeni bölümü ile daha seyirci karşısına çıktı. Dün akşam seyircisine nefes kesen sahnelerini sunan Yargı dizisinin son bölümünde yaşananlar herkesi şoke etti. Eren ve Burak’ın vurulduğu Yargı dizisinde kimin öleceği netleşirken; Yekta’nın yaptığı o hamle, ortalığı yeniden karıştırdı! İşte detaylar...

Sema Ergenekon’un usta kaleminden çıkan Yargı dizisi, Ali Bilgin’in rejisörlüğünde bir yeni bölümü ile daha seyirci karşısına çıktı. Dün akşam seyircisine nefes kesen sahnelerini sunan Yargı dizisinin son bölümünde yaşananlar herkesi şoke etti. Eren ve Burak’ın vurulduğu Yargı dizisinde kimin öleceği netleşirken; Yekta’nın yaptığı o hamle, ortalığı yeniden karıştırdı! Peki, Yargı dizisinde neler oluyor? Yargı dizisinin son bölümünde neler oldu? Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

07 Kas 2022 - 22:15 - Dizi Haberleri

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