Yalı Çapkını Dizisinde Seyran Ölecek Mi? Kazım Ağa Laf Söz Dinlemedi, Seyran’ın Boğazına Yapıştı! “Neden Kocamı Öptün!”

Star TV ekranlarından yayınlanan ve her bölümü ile reyting rekorlarını kırmaya devam eden Yalı Çapkını dizisi, bu haftanın da en çok izlenen yapımı oldu. Son bölümünün final sahnesi ile herkesi şoke eden Yalı Çapkını dizisinden gelen yeni bölüm fragmanı ise, herkesi daha da şaşırttı. Özellikle Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa’nın Seyran’a karşı yaptığı o hareket, dizideki tüm dengelerin bir kez daha değişeceğini gösterdi! Peki, Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde neler oldu? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yalı Çapkını dizisinde Seyran ölecek mi? İşte, detaylar…