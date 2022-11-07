Yalı Çapkını Dizisinde Seyran Ölecek Mi? Kazım Ağa Laf Söz Dinlemedi, Seyran’ın Boğazına Yapıştı! “Neden Kocamı Öptün!”
Star TV ekranlarından yayınlanan ve her bölümü ile reyting rekorlarını kırmaya devam eden Yalı Çapkını dizisi, bu haftanın da en çok izlenen yapımı oldu. Son bölümünün final sahnesi ile herkesi şoke eden Yalı Çapkını dizisinden gelen yeni bölüm fragmanı ise, herkesi daha da şaşırttı. İşte Yalı Çapkını dizisinin detayları...
Star TV ekranlarından yayınlanan ve her bölümü ile reyting rekorlarını kırmaya devam eden Yalı Çapkını dizisi, bu haftanın da en çok izlenen yapımı oldu. Son bölümünün final sahnesi ile herkesi şoke eden Yalı Çapkını dizisinden gelen yeni bölüm fragmanı ise, herkesi daha da şaşırttı. Özellikle Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa’nın Seyran’a karşı yaptığı o hareket, dizideki tüm dengelerin bir kez daha değişeceğini gösterdi! Peki, Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde neler oldu? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yalı Çapkını dizisinde Seyran ölecek mi? İşte, detaylar…
07 Kas 2022 - 16:41 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.