- 07 Kas 2022 - 16:41 G: 07 Kas 2022 - 16:46

Yalı Çapkını Dizisinde Seyran Ölecek Mi? Kazım Ağa Laf Söz Dinlemedi, Seyran’ın Boğazına Yapıştı! “Neden Kocamı Öptün!”

Star TV ekranlarından yayınlanan ve her bölümü ile reyting rekorlarını kırmaya devam eden Yalı Çapkını dizisi, bu haftanın da en çok izlenen yapımı oldu. Son bölümünün final sahnesi ile herkesi şoke eden Yalı Çapkını dizisinden gelen yeni bölüm fragmanı ise, herkesi daha da şaşırttı. İşte Yalı Çapkını dizisinin detayları...

Star TV ekranlarından yayınlanan ve her bölümü ile reyting rekorlarını kırmaya devam eden Yalı Çapkını dizisi, bu haftanın da en çok izlenen yapımı oldu. Son bölümünün final sahnesi ile herkesi şoke eden Yalı Çapkını dizisinden gelen yeni bölüm fragmanı ise, herkesi daha da şaşırttı. Özellikle Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa’nın Seyran’a karşı yaptığı o hareket, dizideki tüm dengelerin bir kez daha değişeceğini gösterdi! Peki, Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde neler oldu? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yalı Çapkını dizisinde Seyran ölecek mi? İşte, detaylar…

07 Kas 2022 - 16:41 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yargı Dizisinde Yekta Krizi! O Eskiye Dönünde Herkes Deliye Döndü… Ceylin Kafasını Duvarlara Vurmaktan Bir Hale Geldi! mask
Yargı Dizisinde Yekta Krizi! O Eskiye Dönünde Herkes Deliye Döndü… Ceylin Kafasını Duvarlara Vurmaktan Bir Hale Geldi!
Tuzak Dizisinde Luna'nın Bebeğinin Babası, Hayatı En Az 3 Kez Sorgulattı! Çınar Öyle Bir Belanın İçinde ki... “Hapı Yuttunuz!” Seyircinin Tüyleri Diken Diken... mask
Tuzak Dizisinde Luna'nın Bebeğinin Babası, Hayatı En Az 3 Kez Sorgulattı! Çınar Öyle Bir Belanın İçinde ki... “Hapı Yuttunuz!” Seyircinin Tüyleri Diken Diken...
Gönül Dağı Dizisinin Yayından Kaldırılacağı Kesinleşti! Final Tarihi Ortaya Çıkınca Sevenleri Kahroldu; Gülsim Ali İlhan’dan Sonra… Sebebi Duyanlar Şok İçerisinde Kalıyor! Meğer… mask
Gönül Dağı Dizisinin Yayından Kaldırılacağı Kesinleşti! Final Tarihi Ortaya Çıkınca Sevenleri Kahroldu; Gülsim Ali İlhan’dan Sonra… Sebebi Duyanlar Şok İçerisinde Kalıyor! Meğer…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası O İsim Oldu! Anlaşmalar Tamamladı; Usta İsim Gümbür Gümbür Geliyor! Nalan’ın Karşısına Dikilip Öyle Şeyler Anlatılacak Ki… mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası O İsim Oldu! Anlaşmalar Tamamladı; Usta İsim Gümbür Gümbür Geliyor! Nalan’ın Karşısına Dikilip Öyle Şeyler Anlatılacak Ki…
Yalı Çapkını Dizisinde Olaylar Karıştı! Suna Eniştesi Ferit'i Öptü... Gaziantep Ayağa Kalktı! Halis Ağa Evire Çevire… Neler Oluyor? mask
Yalı Çapkını Dizisinde Olaylar Karıştı! Suna Eniştesi Ferit'i Öptü... Gaziantep Ayağa Kalktı! Halis Ağa Evire Çevire… Neler Oluyor?
Camdaki Kız Dizisinin Feride’si Dalga Konusu Oldu! Youtube Bu Görselleri Konuşuyor; “Mobese Feride’ye Bak Sen!” Yapım Ekibi Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Camdaki Kız Dizisinin Feride’si Dalga Konusu Oldu! Youtube Bu Görselleri Konuşuyor; “Mobese Feride’ye Bak Sen!” Yapım Ekibi Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa’nın Başına Gelenler Şok Etti! Kıvılcım Hayatının En Büyük Şokunu Yaşayacak; Saçını Başını Yolacak! İstemediği Ot Burnun Dibinde… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa’nın Başına Gelenler Şok Etti! Kıvılcım Hayatının En Büyük Şokunu Yaşayacak; Saçını Başını Yolacak! İstemediği Ot Burnun Dibinde…
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Yeni Diziyle Muhteşem Geliyor! Yasak Elma Dizisi Yanında Bile Geçemeyecek! Gülseren Budayıcıoğlu Dizisiyle Dönüyor... mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Yeni Diziyle Muhteşem Geliyor! Yasak Elma Dizisi Yanında Bile Geçemeyecek! Gülseren Budayıcıoğlu Dizisiyle Dönüyor...
Üç Kız Kardeş Dizisinde Derya, Türkan'nın Gözünü Açtı! Sözleriyle Milyonların Sesi Oldu! Hayatı Boyunca Böyle Rencide Edilmemişti… Üç Kız Kardeş 25. Bölüm Fragmanı İzle mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Derya, Türkan'nın Gözünü Açtı! Sözleriyle Milyonların Sesi Oldu! Hayatı Boyunca Böyle Rencide Edilmemişti… Üç Kız Kardeş 25. Bölüm Fragmanı İzle
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Avukat Babası Geri Döndü! Yıllar Sonra Neden Döndüğü Belli Oldu! Nalan’ın Karşısına Çıkıp Her şeyi Anlatıyor! “Senin Gibi Baba Olmaz Olsun!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Avukat Babası Geri Döndü! Yıllar Sonra Neden Döndüğü Belli Oldu! Nalan’ın Karşısına Çıkıp Her şeyi Anlatıyor! “Senin Gibi Baba Olmaz Olsun!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yargı Dizisinde Yekta Krizi! O Eskiye Dönünde Herkes Deliye Döndü… Ceylin Kafasını Duvarlara Vurmaktan Bir Hale Geldi! mask
Yargı Dizisinde Yekta Krizi! O Eskiye Dönünde Herkes Deliye Döndü… Ceylin Kafasını Duvarlara Vurmaktan Bir Hale Geldi!
Serel Yereli’den Diken Diken Edecek Pozlar! Sere Serpe Uzanıp Öyle Pozlar Verdi Ki… “Yandı Buralar Be!” Hayranlarının Kalbi Yerinden Fırladı! mask
Serel Yereli’den Diken Diken Edecek Pozlar! Sere Serpe Uzanıp Öyle Pozlar Verdi Ki… “Yandı Buralar Be!” Hayranlarının Kalbi Yerinden Fırladı!
Masterchef Gamze Terör Estirdi; Ağzını Kimse Kapatamadı! 12 Yarışmacıyı da Tam Karşısına Aldı; “Nasıl Bir Sinsisin Sen!” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Masterchef Gamze Terör Estirdi; Ağzını Kimse Kapatamadı! 12 Yarışmacıyı da Tam Karşısına Aldı; “Nasıl Bir Sinsisin Sen!” Tepkiler Arka Arkaya…
Nihat Doğan’ın Başı Çok Büyük Belada! 3 Aylık Hamile Eşiyle Geçen Dünya Evine Girmişti, “Keşke” Sözleri Tokat Gibi Çarptı! mask
Nihat Doğan’ın Başı Çok Büyük Belada! 3 Aylık Hamile Eşiyle Geçen Dünya Evine Girmişti, “Keşke” Sözleri Tokat Gibi Çarptı!
Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Haftanın Dev İndirimini Başlattı! Makarna 6.40 TL, Pirinç 25.40 TL, Peynir 44.90 TL, Yumurta 56 Lira, 5 Litre Ayçiçek Yağı 149 Lira, Çay 68 Liraya Düştü… mask
Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Haftanın Dev İndirimini Başlattı! Makarna 6.40 TL, Pirinç 25.40 TL, Peynir 44.90 TL, Yumurta 56 Lira, 5 Litre Ayçiçek Yağı 149 Lira, Çay 68 Liraya Düştü…
Burak Özçivit Biricik Aşkı Fahriye Evcen’i Ezdi Geçti! 6 Aylık Hamileydi, Gözünün Yaşına Bile Bakmadı! Twitter, Instagram Bu Olayla Sallanıyor! Tam Tamına… mask
Burak Özçivit Biricik Aşkı Fahriye Evcen’i Ezdi Geçti! 6 Aylık Hamileydi, Gözünün Yaşına Bile Bakmadı! Twitter, Instagram Bu Olayla Sallanıyor! Tam Tamına…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL