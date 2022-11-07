Araba Alacaklara Kahreden Haber Geldi! Bildiri Yayınlandı; Milyonların Elleri Kafasında Kaldı… Kara Haber Tez Yayıldı! “Yok Artık!”

Son zamanlarda başta tedarik krizi olmakla birlikte pek çok ayrı sorunla boğuşmaya başlamış olan otomotiv sektöründen ekim ayı verileri geldi. İhracatta yerini bir süre önce kimyaya kaptırmış olan otomotiv sektörünün yeni verileri herkesi şaşırttı. Bu verilerin ardından arka arkaya açıklama yapan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı ile Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı ise, otomobil almak isteyen vatandaşlara çeşitli ipuçları verdi! Peki, otomobil sektöründe fiyatlar düşecek mi? Otomobil sektöründe indirim bekleniyor mu? Otomobil sektörüne ÖTV indirimi gelecek mi? İşte, detaylar…