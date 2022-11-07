Araba Alacaklara Kahreden Haber Geldi! Bildiri Yayınlandı; Milyonların Elleri Kafasında Kaldı… Kara Haber Tez Yayıldı! “Yok Artık!”
Son zamanlarda başta tedarik krizi olmakla birlikte pek çok ayrı sorunla boğuşmaya başlamış olan otomotiv sektöründen ekim ayı verileri geldi. İhracatta yerini bir süre önce kimyaya kaptırmış olan otomotiv sektörünün yeni verileri herkesi şaşırttı. Bu verilerin ardından arka arkaya açıklama yapan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı ile Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı ise, otomobil almak isteyen vatandaşlara çeşitli ipuçları verdi!
Son zamanlarda başta tedarik krizi olmakla birlikte pek çok ayrı sorunla boğuşmaya başlamış olan otomotiv sektöründen ekim ayı verileri geldi. İhracatta yerini bir süre önce kimyaya kaptırmış olan otomotiv sektörünün yeni verileri herkesi şaşırttı. Bu verilerin ardından arka arkaya açıklama yapan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı ile Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı ise, otomobil almak isteyen vatandaşlara çeşitli ipuçları verdi! Peki, otomobil sektöründe fiyatlar düşecek mi? Otomobil sektöründe indirim bekleniyor mu? Otomobil sektörüne ÖTV indirimi gelecek mi? İşte, detaylar…
07 Kas 2022 - 16:45 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.