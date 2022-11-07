Aile Destek Ödemeleri Yatırıldı Mı? Son Dakika Bilgisi Verdi; Eğer Başvuru Yaptıysanız Sakın Bunu Kaçırmayın! E-Devlet…

Türkiye’de ihtiyaç sahibi olan ailelerin yararlanabileceği Türkiye Aile Destek Programı kapsamında temmuz ayından bu yana yapılan ödemeler de artışa gidildiği öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklama sonrasında ortaya çıkan yeni tutarların kasım ayı itibariyle ödenmeye başlanacağı öğrenilirken; Türkiye Aile Destek Programı’nın ödeme takvimi merak edilmeye başlandı. Peki, Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri yapıldı mı? Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kasım ayında ne zaman yapılacak? Türkiye Aile Destek Programı kasım ödemeleri takvimi belli mi? İşte, detaylar…

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