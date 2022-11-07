Aile Destek Ödemeleri Yatırıldı Mı? Son Dakika Bilgisi Verdi; Eğer Başvuru Yaptıysanız Sakın Bunu Kaçırmayın! E-Devlet…
Türkiye’de ihtiyaç sahibi olan ailelerin yararlanabileceği Türkiye Aile Destek Programı kapsamında temmuz ayından bu yana yapılan ödemeler de artışa gidildiği öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklama sonrasında ortaya çıkan yeni tutarların kasım ayı itibariyle ödenmeye başlanacağı öğrenilirken; Türkiye Aile Destek Programı’nın ödeme takvimi merak edilmeye başlandı. İşte ödemelerle ilgili merak edilen detaylar...
Türkiye’de ihtiyaç sahibi olan ailelerin yararlanabileceği Türkiye Aile Destek Programı kapsamında temmuz ayından bu yana yapılan ödemeler de artışa gidildiği öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklama sonrasında ortaya çıkan yeni tutarların kasım ayı itibariyle ödenmeye başlanacağı öğrenilirken; Türkiye Aile Destek Programı’nın ödeme takvimi merak edilmeye başlandı. Peki, Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri yapıldı mı? Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kasım ayında ne zaman yapılacak? Türkiye Aile Destek Programı kasım ödemeleri takvimi belli mi? İşte, detaylar…
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07 Kas 2022 - 16:48 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.