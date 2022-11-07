Sinan Akçıl’la İki Kez Boşanan Burcu Kıratlı’nın Transparan Kıyafeti Olay Oldu! Öyle Bir Dekolte Verdi Ki… “Yandı Buralar! Vay Maşallah”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sinan Akçıl’ın eski eşi Burcu Kıratlı, transparan kıyafetiyle olay üzerine olay yarattı. Öyle bir dekolte verdi ki, görenlerin kalbi resmen yerinden fırladı. İşte milyonlarca hayranının, “Yandı buralar, vay Maşallah” yorumlarına bulunmasına neden olan o görsel…
Sinan Akçıl’la iki kez evlenen Burcu Kıratlı, aradığı aşkı bulamamıştı. İki kez deneyen ve birlikte olmaya çalışan çift, başarısız olunca ayrılmaya karar vermişlerdi. Bir daha bir araya gelmeyen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, farklı isimlerle anılmaya bile başlamıştı. Sinan Akçıl, Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’yla geçtiğimiz günlerde aşkını ilan etmişti. Peki, Burcu Kıratlı nasıl bir paylaşımda bulundu?
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07 Kas 2022 - 16:55 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.