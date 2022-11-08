A101 Market, BİM ve ŞOK’a Resti Çekti! Pirinç 19,75 TL, Tavuk 29.75 TL, Dana Kavurma 27 TL, Yumurta 61 TL, Ayçiçek Yağı 65.50 TL, Makarna 9 TL'ye Düştü… Son 3 Gün!

Dönem dönem yaptığı kampanyalar ve indirimlerle dikkatleri üzerine çeken A101, Türkiye’nin her yerinden müşterisine ulaşıyor. Hem kaliteli ürünleri hem de uygun fiyatlarıyla milyonların vazgeçilmez marketlerinden biri olan A101 market, yine müşterisinin yüzünü güldürecek bir indirime imzasını attı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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