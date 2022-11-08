A101 Market, BİM ve ŞOK’a Resti Çekti! Pirinç 19,75 TL, Tavuk 29.75 TL, Dana Kavurma 27 TL, Yumurta 61 TL, Ayçiçek Yağı 65.50 TL, Makarna 9 TL'ye Düştü… Son 3 Gün!
Geçtiğimiz günlerde BİM ve ŞOK marketler muhteşem bir indirim yaparak; A101 markete fark atmıştı. A101 market ise son indirimiyle adeta vurgun yaptı ve rakiplerini zangır zangır salladı! Dana kavurmayı 27 liraya, 30’lu yumurtayı sadece 61 liraya ve Ariel marka 9 kiloluk çamaşır deterjanını ise 169 liraya raflara dizdi. Peki A101 market hangi ürünlerde indirim başlattı?
Dönem dönem yaptığı kampanyalar ve indirimlerle dikkatleri üzerine çeken A101, Türkiye’nin her yerinden müşterisine ulaşıyor. Hem kaliteli ürünleri hem de uygun fiyatlarıyla milyonların vazgeçilmez marketlerinden biri olan A101 market, yine müşterisinin yüzünü güldürecek bir indirime imzasını attı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.