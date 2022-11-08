- 08 Kas 2022 - 07:44

A101 Market, BİM ve ŞOK’a Resti Çekti! Pirinç 19,75 TL, Tavuk 29.75 TL, Dana Kavurma 27 TL, Yumurta 61 TL, Ayçiçek Yağı 65.50 TL, Makarna 9 TL'ye Düştü… Son 3 Gün!

Geçtiğimiz günlerde BİM ve ŞOK marketler muhteşem bir indirim yaparak; A101 markete fark atmıştı. A101 market ise son indirimiyle adeta vurgun yaptı ve rakiplerini zangır zangır salladı! Dana kavurmayı 27 liraya, 30’lu yumurtayı sadece 61 liraya ve Ariel marka 9 kiloluk çamaşır deterjanını ise 169 liraya raflara dizdi. Peki A101 market hangi ürünlerde indirim başlattı?

Dönem dönem yaptığı kampanyalar ve indirimlerle dikkatleri üzerine çeken A101, Türkiye’nin her yerinden müşterisine ulaşıyor. Hem kaliteli ürünleri hem de uygun fiyatlarıyla milyonların vazgeçilmez marketlerinden biri olan A101 market, yine müşterisinin yüzünü güldürecek bir indirime imzasını attı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Kas 2022 - 07:44 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Migros Markette Süper İndirim Günleri Başladı! 9 Kasım'a Kadar Geçerli! Köfte 35,95 TL, Ciğer 127 TL, Tavuk 29 TL, Ayçiçek Yağı 31.90 TL, Çay 29 TL, Salça 34 TL'ye Düştü! A101, BİM ve ŞOK Market Baka Kaldı! mask
Migros Markette Süper İndirim Günleri Başladı! 9 Kasım'a Kadar Geçerli! Köfte 35,95 TL, Ciğer 127 TL, Tavuk 29 TL, Ayçiçek Yağı 31.90 TL, Çay 29 TL, Salça 34 TL'ye Düştü! A101, BİM ve ŞOK Market Baka Kaldı!
Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Haftanın Fırsatı ve Teklifini Sundu! Makarna 6.40 TL, Pirinç 25.40 TL, Peynir 44.90 TL, Yumurta 56 Lira, 5 Litre Ayçiçek Yağı 149 Lira, Çay 68 Liraya Düştü… mask
Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Haftanın Fırsatı ve Teklifini Sundu! Makarna 6.40 TL, Pirinç 25.40 TL, Peynir 44.90 TL, Yumurta 56 Lira, 5 Litre Ayçiçek Yağı 149 Lira, Çay 68 Liraya Düştü…
Gimsa Market İndirim Restini Çekti! Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Düştü! Ayçiçek Yağı 42.90 TL, Şeker 68 Lira, Kıyma 105 Lira, Un 67 Lira, Salça 33 Lira… Kapış Kapış Satılıyor! mask
Gimsa Market İndirim Restini Çekti! Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Düştü! Ayçiçek Yağı 42.90 TL, Şeker 68 Lira, Kıyma 105 Lira, Un 67 Lira, Salça 33 Lira… Kapış Kapış Satılıyor!
Çaykur Tiryaki Çay Sadece 5 TL'ye Düştü! Marketlerde 70 TL... Promosyon Ürün Kapış Kapış Satılmaya Başlandı! Yapmanız Gereken Tek Şey… Hemen Alın! mask
Çaykur Tiryaki Çay Sadece 5 TL'ye Düştü! Marketlerde 70 TL... Promosyon Ürün Kapış Kapış Satılmaya Başlandı! Yapmanız Gereken Tek Şey… Hemen Alın!
TMO Fiyatları 15 TL'ye Satmaya Başladı!! Ayçiçek Yağı, Fındık, Pirinç, Fasulye, Mercimek, Nohut Fiyatları Düştü! Marketin Katalog İndirimi Bugün Başlattı! mask
TMO Fiyatları 15 TL'ye Satmaya Başladı!! Ayçiçek Yağı, Fındık, Pirinç, Fasulye, Mercimek, Nohut Fiyatları Düştü! Marketin Katalog İndirimi Bugün Başlattı!
A101 Markete Gelen Karavan Akılları Başlardan Aldı! İçerisinde A’dan Z’ye Her Şey Var! Ruhsat Almanıza Bile Gerek Yok… Özellikleri Şok Etti! mask
A101 Markete Gelen Karavan Akılları Başlardan Aldı! İçerisinde A’dan Z’ye Her Şey Var! Ruhsat Almanıza Bile Gerek Yok… Özellikleri Şok Etti!
Tarım Kredi Market’ten Rekor Son Gün İndirimleri Başladı! Mercimek 18 Lira, Kaşar 44 Lira, Tuvalet Kağıdı 125 Lira, Deterjan 99 Lira Düştü! Muhteşem İndirim Başladı... mask
Tarım Kredi Market’ten Rekor Son Gün İndirimleri Başladı! Mercimek 18 Lira, Kaşar 44 Lira, Tuvalet Kağıdı 125 Lira, Deterjan 99 Lira Düştü! Muhteşem İndirim Başladı...
Migros Market’ten Yeri Göğü Sallayan Dev İndirim! Kırmızı Et ve Kıyma Fiyatları Düştü! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte, İncik Fiyatlarına Kampanya... mask
Migros Market’ten Yeri Göğü Sallayan Dev İndirim! Kırmızı Et ve Kıyma Fiyatları Düştü! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte, İncik Fiyatlarına Kampanya...
Tarım Kredi Market Dev İndirim! Tereyağı, Ayçiçek Yağı, Tereyağı, Bulgur, Tavuk, Nohut ve Pirinç Fiyatları Düştü! Bugün Aldınız Aldınız; Fiyatlar Diplere Çekildi! mask
Tarım Kredi Market Dev İndirim! Tereyağı, Ayçiçek Yağı, Tereyağı, Bulgur, Tavuk, Nohut ve Pirinç Fiyatları Düştü! Bugün Aldınız Aldınız; Fiyatlar Diplere Çekildi!
Trendyol ve Hepsiburada Muhteşem İndirimler Ne Zaman Başlayacak? Fiyatlar Yerle Yeksan Olacak… 500 Liralık Ürünler 50 – 60 Liraya Kadar Düşecek! mask
Trendyol ve Hepsiburada Muhteşem İndirimler Ne Zaman Başlayacak? Fiyatlar Yerle Yeksan Olacak… 500 Liralık Ürünler 50 – 60 Liraya Kadar Düşecek!
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Migros Markette Süper İndirim Günleri Başladı! 9 Kasım'a Kadar Geçerli! Köfte 35,95 TL, Ciğer 127 TL, Tavuk 29 TL, Ayçiçek Yağı 31.90 TL, Çay 29 TL, Salça 34 TL'ye Düştü! A101, BİM ve ŞOK Market Baka Kaldı! mask
Migros Markette Süper İndirim Günleri Başladı! 9 Kasım'a Kadar Geçerli! Köfte 35,95 TL, Ciğer 127 TL, Tavuk 29 TL, Ayçiçek Yağı 31.90 TL, Çay 29 TL, Salça 34 TL'ye Düştü! A101, BİM ve ŞOK Market Baka Kaldı!
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