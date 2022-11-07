4.5 Milyon EYT’liye Son Dakika Haberi! Eğer Sigorta Dökümünüzde Ş, K ve S harfleri Varsa…Maaşlar Verilmeyecek! 1989, 1993, 1998 ve 2022 Yaş Primi Dolduranlara Kötü Haber...
Milyonlarca vatandaşın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kısa adıyla EYT düzenlemesine ilişkin son açıklama dün bir canlı yayına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan geldi. EYT’deki son duruma ilişkin konuşan Numan Kurtulmuş’un ardından önemli uyarılarda bulunan uzmanlar, sigortasında Ş, K ve S harfi olanları özellikle uyardı! İşte detaylar...
Milyonlarca vatandaşın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kısa adıyla EYT düzenlemesine ilişkin son açıklama dün bir canlı yayına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan geldi. EYT’deki son duruma ilişkin konuşan Numan Kurtulmuş’un ardından önemli uyarılarda bulunan uzmanlar, sigortasında Ş, K ve S harfi olanları özellikle uyardı! Peki, sigortada Ş, K ve S harfi ne anlama geliyor? EYT’de son durum ne? EYT ne zaman geçecek? İşte, detaylar…
07 Kas 2022 - 23:05 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.