4.5 Milyon EYT’liye Son Dakika Haberi! Eğer Sigorta Dökümünüzde Ş, K ve S harfleri Varsa…Maaşlar Verilmeyecek! 1989, 1993, 1998 ve 2022 Yaş Primi Dolduranlara Kötü Haber...

Milyonlarca vatandaşın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kısa adıyla EYT düzenlemesine ilişkin son açıklama dün bir canlı yayına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan geldi. EYT’deki son duruma ilişkin konuşan Numan Kurtulmuş’un ardından önemli uyarılarda bulunan uzmanlar, sigortasında Ş, K ve S harfi olanları özellikle uyardı! Peki, sigortada Ş, K ve S harfi ne anlama geliyor? EYT’de son durum ne? EYT ne zaman geçecek? İşte, detaylar…