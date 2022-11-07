Mine Tugay Göğüs Dekolteli Elbiseleriyle Şov Üzerine Şov Yaptı! Kırmızı Saçlarıyla Ateşleri Çağırdı! “Bizimde Bir Kalbimiz Var!” Neler Oluyor?
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Mine Tugay, bu sene tercihini ekranlardan yana değil, dijitalden yana kullandı. Yeni bir dizi projesi ile anlaşmaya vardığı öğrenilen Mine Tugay’ın hazırlıkları sürerken; ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım sosyal medyayı karıştırdı. İşte Mine Tugay ile ilgili son detaylar...
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Mine Tugay, bu sene tercihini ekranlardan yana değil, dijitalden yana kullandı. Yeni bir dizi projesi ile anlaşmaya vardığı öğrenilen Mine Tugay’ın hazırlıkları sürerken; ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım sosyal medyayı karıştırdı. Sosyal medya kullanıcılarının ilginç yorumlar yaptığı Mine Tugay’ın o iddialı paylaşımına birçok beğeni de geldi. Peki, Mine Tugay ne paylaştı? Mine Tugay nasıl bir paylaşım yaptı? Mine Tugay’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
07 Kas 2022 - 22:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.