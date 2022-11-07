Mine Tugay Göğüs Dekolteli Elbiseleriyle Şov Üzerine Şov Yaptı! Kırmızı Saçlarıyla Ateşleri Çağırdı! “Bizimde Bir Kalbimiz Var!” Neler Oluyor?

Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Mine Tugay, bu sene tercihini ekranlardan yana değil, dijitalden yana kullandı. Yeni bir dizi projesi ile anlaşmaya vardığı öğrenilen Mine Tugay’ın hazırlıkları sürerken; ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım sosyal medyayı karıştırdı. Sosyal medya kullanıcılarının ilginç yorumlar yaptığı Mine Tugay’ın o iddialı paylaşımına birçok beğeni de geldi. Peki, Mine Tugay ne paylaştı? Mine Tugay nasıl bir paylaşım yaptı? Mine Tugay’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…