- 07 Kas 2022 - 22:37 G: 07 Kas 2022 - 22:41

49'luk Songül Karlı Yeni İmajıyla Sosyal Medyayı Titretti! Mankenler Görse Zırıl Zırıl Ağlar… Tam Bir Sarı Fırtına Olmuş! Bir Bakan Bir Daha Baktı!

Türkiye’nin ünlü türkücü isimlerinden biri olan Songül Karlı, şimdilerde sahnelerinden çok sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeker hale geldi. Sosyal medya paylaşımları arasına her geçen gün bir yenisini ekleyen Songül Karlı, bu kez en iddialı paylaşımlarından biriyle takipçilerinin karşısına çıktı. İşte Songül Karlı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Türkiye’nin ünlü türkücü isimlerinden biri olan Songül Karlı, şimdilerde sahnelerinden çok sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeker hale geldi. Sosyal medya paylaşımları arasına her geçen gün bir yenisini ekleyen Songül Karlı, bu kez en iddialı paylaşımlarından biriyle takipçilerinin karşısına çıktı. Daha önce yaptığı estetik açıklamalarıyla günlerce konuşulan Songül Karlı’nın o pozlarına ilginç yorumlar da geldi. Peki, Songül Karlı ne paylaştı? Songül Karlı nasıl bir paylaşım yaptı? Songül Karlı’nın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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07 Kas 2022 - 22:37 - Magazin

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49'luk Songül Karlı Yeni İmajıyla Sosyal Medyayı Titretti! Mankenler Görse Zırıl Zırıl Ağlar… Tam Bir Sarı Fırtına Olmuş! Bir Bakan Bir Daha Baktı! mask
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