TOKİ Başvurusunda Bulunan Milyonların Dikkatine! 28 İl İçin Son Dakika Kararı Verildi; Hemen Takvimleri Açıp Alarm Kurun! Kura Çekim Tarihleri İl İl Belli Oldu!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ’den son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. TOKİ’ye başvuran herkesi yakından ilgilendiren bu haber, dikkatleri üzerine çekti. Özellikle 28 il için gelen duyuru, takvimlerin açılmasına ve alarmların kurulmasına neden oldu. Kaçıranların ise çok pişman olacağı aşikar! İşte merak edilen tüm detaylar…
TOKİ’nin sosyal konutta ikinci kısmı olan İlk İşyerim Projesi için başvurular kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde TOKİ’nin “İlk Evim” projesi için başvurular durdurulmuş ve kura çalışmalarına başlanmıştı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan “İlk İşyerim Projesi” için son dakika bir açıklaması geldi. Tam tamına 28 ilde yaşayan ve o illere başvuru yapmış kişiler ise bu haberle hemen telefonundan not kısmını açtı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.