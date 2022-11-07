TOKİ Başvurusunda Bulunan Milyonların Dikkatine! 28 İl İçin Son Dakika Kararı Verildi; Hemen Takvimleri Açıp Alarm Kurun! Kura Çekim Tarihleri İl İl Belli Oldu!

TOKİ’nin sosyal konutta ikinci kısmı olan İlk İşyerim Projesi için başvurular kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde TOKİ’nin “İlk Evim” projesi için başvurular durdurulmuş ve kura çalışmalarına başlanmıştı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan “İlk İşyerim Projesi” için son dakika bir açıklaması geldi. Tam tamına 28 ilde yaşayan ve o illere başvuru yapmış kişiler ise bu haberle hemen telefonundan not kısmını açtı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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