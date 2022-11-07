- 07 Kas 2022 - 22:49

TOKİ Başvurusunda Bulunan Milyonların Dikkatine! 28 İl İçin Son Dakika Kararı Verildi; Hemen Takvimleri Açıp Alarm Kurun! Kura Çekim Tarihleri İl İl Belli Oldu!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ’den son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. TOKİ’ye başvuran herkesi yakından ilgilendiren bu haber, dikkatleri üzerine çekti. Özellikle 28 il için gelen duyuru, takvimlerin açılmasına ve alarmların kurulmasına neden oldu. Kaçıranların ise çok pişman olacağı aşikar! İşte merak edilen tüm detaylar…

TOKİ’nin sosyal konutta ikinci kısmı olan İlk İşyerim Projesi için başvurular kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde TOKİ’nin “İlk Evim” projesi için başvurular durdurulmuş ve kura çalışmalarına başlanmıştı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan “İlk İşyerim Projesi” için son dakika bir açıklaması geldi. Tam tamına 28 ilde yaşayan ve o illere başvuru yapmış kişiler ise bu haberle hemen telefonundan not kısmını açtı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

07 Kas 2022 - 22:49 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
TOKİ Başvurusunda Bulunan Milyonların Dikkatine! 28 İl İçin Son Dakika Kararı Verildi; Hemen Takvimleri Açıp Alarm Kurun! Kura Çekim Tarihleri İl İl Belli Oldu! mask
TOKİ Başvurusunda Bulunan Milyonların Dikkatine! 28 İl İçin Son Dakika Kararı Verildi; Hemen Takvimleri Açıp Alarm Kurun! Kura Çekim Tarihleri İl İl Belli Oldu!
Migros Marketten Süper İndirim Günleri Başladı! 9 Kasım'a Kadar Geçerli! Köfte 35,95 TL, Ciğer 127 TL, Tavuk 29 Lira, Ayçiçek Yağı 31.90 Lira, Çay 29 Lira, Salça 34 Lira… A101, BİM ve ŞOK Market Baka Kaldı! mask
Migros Marketten Süper İndirim Günleri Başladı! 9 Kasım'a Kadar Geçerli! Köfte 35,95 TL, Ciğer 127 TL, Tavuk 29 Lira, Ayçiçek Yağı 31.90 Lira, Çay 29 Lira, Salça 34 Lira… A101, BİM ve ŞOK Market Baka Kaldı!
49'luk Songül Karlı Yeni İmajıyla Sosyal Medyayı Titretti! Mankenler Görse Zırıl Zırıl Ağlar… Tam Bir Sarı Fırtına Olmuş! Bir Bakan Bir Daha Baktı! mask
49'luk Songül Karlı Yeni İmajıyla Sosyal Medyayı Titretti! Mankenler Görse Zırıl Zırıl Ağlar… Tam Bir Sarı Fırtına Olmuş! Bir Bakan Bir Daha Baktı!
Yargı Dizisinde Ilgaz Savcı’nın Hayatı Ellerinden Kayıp Gitti! Başına Gelen Belanın Haddi Hududu Yok... Ceylin’in İki Gözü İki Çeşme… mask
Yargı Dizisinde Ilgaz Savcı’nın Hayatı Ellerinden Kayıp Gitti! Başına Gelen Belanın Haddi Hududu Yok... Ceylin’in İki Gözü İki Çeşme…
Yargı Dizisinde Yekta Seyirciyi Kriz Geçirtti! Esprileri Herkesi Deliye Döndürdü… Ceylin Kafasını Duvarlara Vurmaktan Bir Hale Geldi! mask
Yargı Dizisinde Yekta Seyirciyi Kriz Geçirtti! Esprileri Herkesi Deliye Döndürdü… Ceylin Kafasını Duvarlara Vurmaktan Bir Hale Geldi!
Mine Tugay Göğüs Dekolteli Elbiseleriyle Şov Üzerine Şov Yaptı! Kırmızı Saçlarıyla Ateşleri Çağırdı! “Bizimde Bir Kalbimiz Var!” Neler Oluyor? mask
Mine Tugay Göğüs Dekolteli Elbiseleriyle Şov Üzerine Şov Yaptı! Kırmızı Saçlarıyla Ateşleri Çağırdı! “Bizimde Bir Kalbimiz Var!” Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL