- 15 Kas 2022 - 13:26

TOKİ Başvurusunda Bulunan Milyonların Dikkatine! TOKİ Kura Tarihleri Belli Oldu! İşte Ankara, İstanbul, İzmir... İşte Kura Çekim Tarihleri İl İl Belli Oldu!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ’den son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. TOKİ’ye başvuran herkesi yakından ilgilendiren bu haber, dikkatleri üzerine çekti. Özellikle 28 il için gelen duyuru, takvimlerin açılmasına ve alarmların kurulmasına neden oldu. Kaçıranların ise çok pişman olacağı aşikar! İşte merak edilen tüm detaylar…

TOKİ’nin sosyal konutta ikinci kısmı olan İlk İşyerim Projesi için başvurular kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde TOKİ’nin “İlk Evim” projesi için başvurular durdurulmuş ve kura çalışmalarına başlanmıştı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan “İlk İşyerim Projesi” için son dakika bir açıklaması geldi. Tam tamına 28 ilde yaşayan ve o illere başvuru yapmış kişiler ise bu haberle hemen telefonundan not kısmını açtı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Kas 2022 - 13:26 Ankara- Yaşam

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TOKİ Başvurusunda Bulunan Milyonların Dikkatine! TOKİ Kura Tarihleri Belli Oldu! İşte Ankara, İstanbul, İzmir... İşte Kura Çekim Tarihleri İl İl Belli Oldu! mask
TOKİ Başvurusunda Bulunan Milyonların Dikkatine! TOKİ Kura Tarihleri Belli Oldu! İşte Ankara, İstanbul, İzmir... İşte Kura Çekim Tarihleri İl İl Belli Oldu!
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