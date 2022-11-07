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07 Kas 2022 - 20:29

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Arasındaki Yaş Farkı Resmen Uçurum! “Aranızda Çağ Farkı Var!” Ne 5 Yaş Var Ne 10! Tam Tamına…

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, milyonların kalbinde taht kurmaya devam ediyor. Magazin dünyasından uzak bir biçimde aşk yaşayan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, geçtiğimiz aylarda 2. çocuklarını kucaklarını almışlardı. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın arasındaki yaş farkını duyanlar hayatının şokunu yaşadı! Birçok kişi ise “Aranızda resmen çağ farkı var” yorumlarında bulundu çünkü ne 5 yaş var, ne 10! İşte merak edilen tüm detaylar…