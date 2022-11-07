Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Arasındaki Yaş Farkı Resmen Uçurum! “Aranızda Çağ Farkı Var!” Ne 5 Yaş Var Ne 10! Tam Tamına…
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, milyonların kalbinde taht kurmaya devam ediyor. Magazin dünyasından uzak bir biçimde aşk yaşayan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, geçtiğimiz aylarda 2. çocuklarını kucaklarını almışlardı. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın arasındaki yaş farkını duyanlar hayatının şokunu yaşadı! Birçok kişi ise “Aranızda resmen çağ farkı var” yorumlarında bulundu çünkü ne 5 yaş var, ne 10! İşte merak edilen tüm detaylar…
Arda Turan’dan ayrılan Sinem Kobal, gerçek aşkı Kenan İmirzalıoğlu’nda bulmuştu. Kısa bir sürede evlenme kararı alan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, hayranlarının şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. 2016 yılında evlenen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz aylarda ise ikinci çocuklarını kucaklarına almışlardı. Peki, Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu arasındaki yaş farkı ne kadar?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.