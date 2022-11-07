Hadise Küvetin İçerisinde Öyle Bir Poz Verdi Ki… Frikik Vermemek İçin Her Yerini Köpükledi! “Boşanmak En Çok Sana Yaradı!” Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den küvetin içerisinden ateş eden pozlar geldi. Frikik vermemek adına her yerine köpükler süren Hadise’ye hayranları ise “Boşanmak en çok sana yaradı” yorumlarını alan Hadise, yürekleri hop indirip hop kalırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ocak ayının ilk günlerinde uzun süredir sevgili olduğu Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi alan Hadise, sosyal medyada paylaşarak herkesi şaşırtmıştı. 3 milyon lira olduğu ama sonradan 187 bin lira çıkan tektaşını paylaşarak, mutluluğunu duyuran Hadise, 30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda dünya evine girmiş ama tam 5 ay sonra Beykoz Adliyesi’nde evliliğini bitirmişti. Boşanma sonrasında kendisine yepyeni bir hayat rotası çizen Hadise, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.