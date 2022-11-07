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07 Kas 2022 - 21:24

Hadise Küvetin İçerisinde Öyle Bir Poz Verdi Ki… Frikik Vermemek İçin Her Yerini Köpükledi! “Boşanmak En Çok Sana Yaradı!” Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den küvetin içerisinden ateş eden pozlar geldi. Frikik vermemek adına her yerine köpükler süren Hadise’ye hayranları ise “Boşanmak en çok sana yaradı” yorumlarını alan Hadise, yürekleri hop indirip hop kalırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…