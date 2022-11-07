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07 Kas 2022 - 22:55

Pınar Deniz Pırıltılı Sütyeniyle Başları Döndürdü! “Olağanüstü Bir Kadınsın!” Yorumlar Arka Arkaya… Fizik, Çekicilik, Güzellik… Her Şey Onda!

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle çok beğenilen Pınar Deniz, pırıltılı bir sütyen giyerek başları döndürdü. “Olağanüstü bir kadınsın” yorumlarını alan Pınar Deniz; fiziğini, güzelliğini ve çekiciliğini tek bir karede konuşturdu. Hayranlarını bir kez daha mest eden güzeller güzeli oyuncuya binlerce yorum geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…