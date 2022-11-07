- 07 Kas 2022 - 22:55 G: 07 Kas 2022 - 23:01

Pınar Deniz Pırıltılı Sütyeniyle Başları Döndürdü! “Olağanüstü Bir Kadınsın!” Yorumlar Arka Arkaya… Fizik, Çekicilik, Güzellik… Her Şey Onda!

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle çok beğenilen Pınar Deniz, pırıltılı bir sütyen giyerek başları döndürdü. “Olağanüstü bir kadınsın” yorumlarını alan Pınar Deniz; fiziğini, güzelliğini ve çekiciliğini tek bir karede konuşturdu. Hayranlarını bir kez daha mest eden güzeller güzeli oyuncuya binlerce yorum geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Kaan Yıldırım’la uzun bir süredir aşk yaşayan Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde doğum günü partisini yaptığını açıklamıştı. Kaan Yıldırım’ın sürprizi bozduğunu açıklayan Pınar Deniz, hayranlarını şok etmişti. Güzel giden bir ilişkisi olduğunu her fırsatta gösteren Pınar Deniz’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar dudakları uçuklattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

07 Kas 2022 - 22:55 Ankara- Yaşam

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