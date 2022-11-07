Pınar Deniz Pırıltılı Sütyeniyle Başları Döndürdü! “Olağanüstü Bir Kadınsın!” Yorumlar Arka Arkaya… Fizik, Çekicilik, Güzellik… Her Şey Onda!
Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle çok beğenilen Pınar Deniz, pırıltılı bir sütyen giyerek başları döndürdü. “Olağanüstü bir kadınsın” yorumlarını alan Pınar Deniz; fiziğini, güzelliğini ve çekiciliğini tek bir karede konuşturdu. Hayranlarını bir kez daha mest eden güzeller güzeli oyuncuya binlerce yorum geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Kaan Yıldırım’la uzun bir süredir aşk yaşayan Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde doğum günü partisini yaptığını açıklamıştı. Kaan Yıldırım’ın sürprizi bozduğunu açıklayan Pınar Deniz, hayranlarını şok etmişti. Güzel giden bir ilişkisi olduğunu her fırsatta gösteren Pınar Deniz’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar dudakları uçuklattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.