Masterchef Büşra’dan Kahreden Haber Geldi! Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı; Sevenleri Hayatının Şokunu Yaşadı! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öne çıkan isimlerden birisi olan Büşra Zambak’tan kahreden bir haber geldi. Ayrıldığını ilk kez açıklayan Büşra Zambak, sevenlerine hayatının şokunu yaşadı! Ağızların yarım metre açık kalmasına açık kalmasına neden olan Büşra Zambak, “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yağız, Barış, Büşra, Burak Kaya, Fatma Nur ve Serpilay gibi isimlerin elenen isim olmamak adına kıyasıya mücadele etmişti. Yarışmanın en beğenilen isimlerinden biri olan Büşra Zambak ise sevenlerine kahreden haberi verdi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.