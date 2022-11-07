Dilan Çiçek Deniz’in Minicik Eteği Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Bu Nasıl Bir Bacak Be!” Sosyal Medyanın Altını Üstüne Getirdi; Beğeniler Üst Üste…
Çukur dizisinde hayat verdiği Sena karakteriyle milyonlara kendisini tanıtan Dilan Çiçek Deniz, minicik eteğiyle ortalığı resmen kattı kavurdu! Sütun gibi bacaklarını gösteren Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Beğenileri üst üste alan Dilan Çiçek Deniz, güzelliğiyle başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Thor Saevarsson’la yakın zamanda evlenecek olan Dilan Çiçek Deniz, çok aşık olduğunu gösteren paylaşımlarda bulunarak herkesi şaşırtıyordu. Bu yaz sezonunda evlenmeleri beklenen Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi, zaman bulamadıkları için gelecek yıla erteleme kararı aldıklarını duyuruşlardı. Büyük bir aşkla birbirlerine bağlı olduklarını gösteren ikiliden Dilan Çiçek Deniz ise minicik bir etek giyerek paylaşımda bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.