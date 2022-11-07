Dilan Çiçek Deniz’in Minicik Eteği Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Bu Nasıl Bir Bacak Be!” Sosyal Medyanın Altını Üstüne Getirdi; Beğeniler Üst Üste…

Thor Saevarsson’la yakın zamanda evlenecek olan Dilan Çiçek Deniz, çok aşık olduğunu gösteren paylaşımlarda bulunarak herkesi şaşırtıyordu. Bu yaz sezonunda evlenmeleri beklenen Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi, zaman bulamadıkları için gelecek yıla erteleme kararı aldıklarını duyuruşlardı. Büyük bir aşkla birbirlerine bağlı olduklarını gösteren ikiliden Dilan Çiçek Deniz ise minicik bir etek giyerek paylaşımda bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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