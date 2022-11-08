- 08 Kas 2022 - 08:45 G: 08 Kas 2022 - 08:46

Altın Fiyatlarında Dizleri Dövdürecek Olay! Kuyumcuların Nutku Tutuluyor; Son Dakika Açıklaması Dizleri Zangır Zangır Titretti… Eğer Elinizde Altın Varsa Dikkat!

Altın fiyatlarında dizleri dövdürecek olay! Kuyumcuların bile nutkunun tutulmasına neden olan son durum, altın yatırımcısının dizlerini zangır zangır salladı! Eğer elinizde altın varsa veya altın almak istiyorsanız gelen son dakika açıklamayı sakın es geçmeyin! İşte merak edilen tüm detaylar…

Ukrayna ve Rusya arasındaki yükselen savaşla birlikte altın fiyatlarının kaderi değişmişti. Uzun bir süredir psikolojik sınırı aşmayan altın ve 1000 liranın üstüne geçmeyen altın, FED faiz kararından sonra yeniden yükselmişti. 1000 liranın üzerine “Anlık” bir biçimde yükselen altın, 8 Kasım itibariyle yeniden çakılma yaşadı. Kafaların karışmasına neden olan altın yatırımcısının ise “Altın almalı mıyım” sorusuna neden olmuştu. Peki, neler oluyor?

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08 Kas 2022 - 08:45 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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