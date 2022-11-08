Altın Fiyatlarında Dizleri Dövdürecek Olay! Kuyumcuların Nutku Tutuluyor; Son Dakika Açıklaması Dizleri Zangır Zangır Titretti… Eğer Elinizde Altın Varsa Dikkat!

Ukrayna ve Rusya arasındaki yükselen savaşla birlikte altın fiyatlarının kaderi değişmişti. Uzun bir süredir psikolojik sınırı aşmayan altın ve 1000 liranın üstüne geçmeyen altın, FED faiz kararından sonra yeniden yükselmişti. 1000 liranın üzerine “Anlık” bir biçimde yükselen altın, 8 Kasım itibariyle yeniden çakılma yaşadı. Kafaların karışmasına neden olan altın yatırımcısının ise “Altın almalı mıyım” sorusuna neden olmuştu. Peki, neler oluyor?

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