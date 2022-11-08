Altın Fiyatlarında Dizleri Dövdürecek Olay! Kuyumcuların Nutku Tutuluyor; Son Dakika Açıklaması Dizleri Zangır Zangır Titretti… Eğer Elinizde Altın Varsa Dikkat!
Altın fiyatlarında dizleri dövdürecek olay! Kuyumcuların bile nutkunun tutulmasına neden olan son durum, altın yatırımcısının dizlerini zangır zangır salladı! Eğer elinizde altın varsa veya altın almak istiyorsanız gelen son dakika açıklamayı sakın es geçmeyin! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ukrayna ve Rusya arasındaki yükselen savaşla birlikte altın fiyatlarının kaderi değişmişti. Uzun bir süredir psikolojik sınırı aşmayan altın ve 1000 liranın üstüne geçmeyen altın, FED faiz kararından sonra yeniden yükselmişti. 1000 liranın üzerine “Anlık” bir biçimde yükselen altın, 8 Kasım itibariyle yeniden çakılma yaşadı. Kafaların karışmasına neden olan altın yatırımcısının ise “Altın almalı mıyım” sorusuna neden olmuştu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.