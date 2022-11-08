Camdaki Kız Dizisinde Sular İyice Köpürmeye Başladı! Hamileliğinin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Nalan “Hayri Sen Yoluna Ben Yoluma” Dedi... Yok Artık!

Burcu Biricik’in başrolünde olduğu ve Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluşan Camdaki Kız dizisi her Perşembe günü yayınlanır yayınlanmaz büyük bir merakla takip edilmeye devam ediyor. Reytingleri alt üst etmeye devam eden Camdaki Kız dizisinde oyuncu kadrosu kadar farklı senaryoda dikkatleri üzerinde tutmaya devam ediyor. Ortalığı yangın yerine çeviren yeni bölüm fragmanıysa kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konusu olmayı başardı. Peki, neydi bu kadar dikkat çeken fragmanda neler oldu? Konuya ilişkin neler biliniyor ve fragmana damga vuran sahne neydi?

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