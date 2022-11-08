- 08 Kas 2022 - 21:46 G: 08 Kas 2022 - 21:47

Camdaki Kız Dizisinde Sular İyice Köpürmeye Başladı! Hamileliğinin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Nalan “Hayri Sen Yoluna Ben Yoluma” Dedi... Yok Artık!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi her yeni bölümüyle ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Nalan’ın hamileliğinin perde arkası ortaya çıktı. Hayri diyeceğini dedi yoluna bakmaya karar verdi ama sosyal medya ve magazin gündemi birbirine girdi. Herkesin aklını yerinden oynatan son bölüm fragmanını sizin için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!

Burcu Biricik’in başrolünde olduğu ve Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluşan Camdaki Kız dizisi her Perşembe günü yayınlanır yayınlanmaz büyük bir merakla takip edilmeye devam ediyor. Reytingleri alt üst etmeye devam eden Camdaki Kız dizisinde oyuncu kadrosu kadar farklı senaryoda dikkatleri üzerinde tutmaya devam ediyor. Ortalığı yangın yerine çeviren yeni bölüm fragmanıysa kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konusu olmayı başardı. Peki, neydi bu kadar dikkat çeken fragmanda neler oldu? Konuya ilişkin neler biliniyor ve fragmana damga vuran sahne neydi?

 

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08 Kas 2022 - 21:46 Ankara- Yaşam

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