- 08 Kas 2022 - 21:49

6 Aylık Hamile Fahriye Evcen Şok İçerisinde Kocası Burak Özçivit Genç Kızların Çemberinde!! Asansör Pozuyla Ortalığı İyice Karıştırdı! “Yok Artık!”

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu’da Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, her paylaşımıyla olay üzerine olay yaratıyordu. Fahriye Evcen’in dünya yakışıklısı kocası Burak Özçivit ise tek paylaşımla genç kızların adeta baygınlık geçirmesine neden oldu. Asansörden paylaşım yapan oyuncu, sadece 4 dakika içerisinde…

2017 yılında büyük bir aşkla dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, gerek paylaşımlarıyla gerekse mutluluklarıyla magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak görünüyorlardı. Kısa bir süre önce Pazar paylaşımı yaparak sevenlerini büyüleyen Burak Özçivit’ten şimdide genç kızları harekete geçirecek bir paylaşım geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Kas 2022 - 21:49 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisinde Sular İyice Köpürmeye Başladı! Hamileliğinin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Nalan “Hayri Sen Yoluna Ben Yoluma” Dedi... Yok Artık! mask
Camdaki Kız Dizisinde Sular İyice Köpürmeye Başladı! Hamileliğinin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Nalan “Hayri Sen Yoluna Ben Yoluma” Dedi... Yok Artık!
Masterchef Yarışmasının Şeflerine Büyük Saygısızlık! Acun Ilıcalı Rapor İstedi! Burak Kaya ve Fatma Nur Gözlerinin İçine Baka Baka… Diskalifiye An Meselesi! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Yarışmasının Şeflerine Büyük Saygısızlık! Acun Ilıcalı Rapor İstedi! Burak Kaya ve Fatma Nur Gözlerinin İçine Baka Baka… Diskalifiye An Meselesi! Neler Oldu Neler…
Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın Eşini Görenler Şaştı Kaldı! Meğer Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı Cüneyt Mete İle Evliymiş! mask
Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın Eşini Görenler Şaştı Kaldı! Meğer Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı Cüneyt Mete İle Evliymiş!
Cem Yılmaz'ın Yeni Sevgilisi Seda Akman Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Cem Yılmaz İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Cem Yılmaz'ın Yeni Sevgilisi Seda Akman Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Cem Yılmaz İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Cansel Elçin Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cansel Elçin Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! Mutfak İtirafı Olay Oldu... mask
Cansel Elçin Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cansel Elçin Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! Mutfak İtirafı Olay Oldu...
Nur Tuğba Namlı Hamile Mi, Ne Zaman Doğum Yapacak? Neler Oluyor Hayatta Programından Ayrıldı Mı? Nur Tuğba Namlı Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? mask
Nur Tuğba Namlı Hamile Mi, Ne Zaman Doğum Yapacak? Neler Oluyor Hayatta Programından Ayrıldı Mı? Nur Tuğba Namlı Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?
Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’i Mert Ramazan Demir’in Eski Hali Şok Etti! Kaşları, Saçları, Gözleri… “Türk Filmlerinden Fırlamış Gibi!” Görenlerin Nutku Tutuluyor! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’i Mert Ramazan Demir’in Eski Hali Şok Etti! Kaşları, Saçları, Gözleri… “Türk Filmlerinden Fırlamış Gibi!” Görenlerin Nutku Tutuluyor!
Zeynep Bastık İsyan Etti, Resti Çekti! Herkes Şokta... Kıl Payı Kurtuldu! Olaylar Tüyleri Diken Diken Etti! Uraz Kaygılarıoğlu... Neler Oluyor? mask
Zeynep Bastık İsyan Etti, Resti Çekti! Herkes Şokta... Kıl Payı Kurtuldu! Olaylar Tüyleri Diken Diken Etti! Uraz Kaygılarıoğlu... Neler Oluyor?
Hadise Güzellik Sırlarını Açıkladı! 10 Günde Bir Yaptığı Olaya Herkes Şaştı Kaldı! Nerede Kaldı Temizlik... “Sen Çıldırmışsın!” mask
Hadise Güzellik Sırlarını Açıkladı! 10 Günde Bir Yaptığı Olaya Herkes Şaştı Kaldı! Nerede Kaldı Temizlik... “Sen Çıldırmışsın!”
CZN Burak kimdir neden gündem oldu? Aylık Geliriyle Asıl Tokadı Yapıştırdı; “Babamdan Aldığım…” CZN Burak’ın aylık geliri ne kadar? Sosyal Medya Sallanıyor! mask
CZN Burak kimdir neden gündem oldu? Aylık Geliriyle Asıl Tokadı Yapıştırdı; “Babamdan Aldığım…” CZN Burak’ın aylık geliri ne kadar? Sosyal Medya Sallanıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Camdaki Kız Dizisinde Sular İyice Köpürmeye Başladı! Hamileliğinin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Nalan “Hayri Sen Yoluna Ben Yoluma” Dedi... Yok Artık! mask
Camdaki Kız Dizisinde Sular İyice Köpürmeye Başladı! Hamileliğinin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Nalan “Hayri Sen Yoluna Ben Yoluma” Dedi... Yok Artık!
Masterchef Yarışmasının Şeflerine Büyük Saygısızlık! Acun Ilıcalı Rapor İstedi! Burak Kaya ve Fatma Nur Gözlerinin İçine Baka Baka… Diskalifiye An Meselesi! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Yarışmasının Şeflerine Büyük Saygısızlık! Acun Ilıcalı Rapor İstedi! Burak Kaya ve Fatma Nur Gözlerinin İçine Baka Baka… Diskalifiye An Meselesi! Neler Oldu Neler…
2023 Net ve Brüt Asgari Ücret Belli Oldu! Asgari Ücretlilere %80 Oranında Muhteşem Zam! 1, 2 ve 3 Çocuklu Çalışan İçin Devlet Düğmeye Bastı; mask
2023 Net ve Brüt Asgari Ücret Belli Oldu! Asgari Ücretlilere %80 Oranında Muhteşem Zam! 1, 2 ve 3 Çocuklu Çalışan İçin Devlet Düğmeye Bastı;
Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın Eşini Görenler Şaştı Kaldı! Meğer Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı Cüneyt Mete İle Evliymiş! mask
Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın Eşini Görenler Şaştı Kaldı! Meğer Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı Cüneyt Mete İle Evliymiş!
Cem Yılmaz'ın Yeni Sevgilisi Seda Akman Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Cem Yılmaz İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Cem Yılmaz'ın Yeni Sevgilisi Seda Akman Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Cem Yılmaz İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Cansel Elçin Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cansel Elçin Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! Mutfak İtirafı Olay Oldu... mask
Cansel Elçin Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cansel Elçin Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! Mutfak İtirafı Olay Oldu...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL