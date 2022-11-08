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08 Kas 2022 - 21:49

6 Aylık Hamile Fahriye Evcen Şok İçerisinde Kocası Burak Özçivit Genç Kızların Çemberinde!! Asansör Pozuyla Ortalığı İyice Karıştırdı! “Yok Artık!”

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu’da Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, her paylaşımıyla olay üzerine olay yaratıyordu. Fahriye Evcen’in dünya yakışıklısı kocası Burak Özçivit ise tek paylaşımla genç kızların adeta baygınlık geçirmesine neden oldu. Asansörden paylaşım yapan oyuncu, sadece 4 dakika içerisinde…