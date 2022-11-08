6 Aylık Hamile Fahriye Evcen Şok İçerisinde Kocası Burak Özçivit Genç Kızların Çemberinde!! Asansör Pozuyla Ortalığı İyice Karıştırdı! “Yok Artık!”
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu’da Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, her paylaşımıyla olay üzerine olay yaratıyordu. Fahriye Evcen’in dünya yakışıklısı kocası Burak Özçivit ise tek paylaşımla genç kızların adeta baygınlık geçirmesine neden oldu. Asansörden paylaşım yapan oyuncu, sadece 4 dakika içerisinde…
2017 yılında büyük bir aşkla dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, gerek paylaşımlarıyla gerekse mutluluklarıyla magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak görünüyorlardı. Kısa bir süre önce Pazar paylaşımı yaparak sevenlerini büyüleyen Burak Özçivit’ten şimdide genç kızları harekete geçirecek bir paylaşım geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.