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08 Kas 2022 - 09:43

6 Aylık Hamile Fahriye Evcen’in Kocası Genç Kızlara Baygınlık Geçirtti! Burak Özçivit Asansör Pozuyla Ortalığı Karıştırdı! Sadece 4 Dakika İçerisinde… “Yok Artık!”

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu’da Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, her paylaşımıyla olay üzerine olay yaratıyordu. Fahriye Evcen’in dünya yakışıklısı kocası Burak Özçivit ise tek paylaşımla genç kızların adeta baygınlık geçirmesine neden oldu. Asansörden paylaşım yapan oyuncu, sadece 4 dakika içerisinde…