- 08 Kas 2022 - 09:58 G: 08 Kas 2022 - 10:03

Yargı Dizisindeki Burak Mezarından Kalktı Geliyor! Herkes Öldü Biliyordu Ama Olay Hiç Öyle Değil... Gözler Engin'i Arar Oldu! Twitter Resmen Yıkılıyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Burak, mezarından kalktı geliyor. Herkesin öldü bildiği Burak’la ilgili ortaya çıkan durumdaysa herkesin gözü Engin’i arar oldu. Sosyal medya ve magazin gündemini yakıp yıkan bu olayın ardından yapılan yorumlarınsa ardı arkası kesilmedi. Peki, Burak’a ne oldu ve herkesin öldü sandığı kuyu katilinin baş şüphelisine neler oluyor?

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in başrollerini paylaştığı ve hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerinde tutmaya devam ediyor. Herkesin aklını başından alan senaryosuyla gerginliğini her an taze tutan ve kimsenin sıkılmasına izin vermeyen Yargı, yayınlanan son bölümdeki sahnelerle herkesi şaşırtmaya devam ederken şimdi de kuyu cinayetinde en çok ismi geçen kişi Burak’ın ölmesiyle ortalık yangın yerine döndü. Peki, ne oldu?

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08 Kas 2022 - 09:58 Ankara- Yaşam

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