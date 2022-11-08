Yargı Dizisindeki Burak Mezarından Kalktı Geliyor! Herkes Öldü Biliyordu Ama Olay Hiç Öyle Değil... Gözler Engin'i Arar Oldu! Twitter Resmen Yıkılıyor!

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in başrollerini paylaştığı ve hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerinde tutmaya devam ediyor. Herkesin aklını başından alan senaryosuyla gerginliğini her an taze tutan ve kimsenin sıkılmasına izin vermeyen Yargı, yayınlanan son bölümdeki sahnelerle herkesi şaşırtmaya devam ederken şimdi de kuyu cinayetinde en çok ismi geçen kişi Burak’ın ölmesiyle ortalık yangın yerine döndü. Peki, ne oldu?

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