- 08 Kas 2022 - 10:28 G: 08 Kas 2022 - 10:32

Ankara Elektrik Kesintisi! 8 Kasım 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

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Her gün Ankara’nın çeşitli bölgelerinde su altyapısı çalışmaları gerçekleştiren Başkent EDAŞ, gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında ortaya çıkan elektrik kesintilerine dair kamuoyunu bilgilendiriyor. Başkent EDAŞ, 8 Kasım 2022 Salı günü için de bir bilgilendirme gerçekleştirmiş bulunuyor. Peki, 8 Kasım 2022 Salı Ankara EDAŞ hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 8 Kasım 2022 Salı Ankara EDAŞ elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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08 Kas 2022 - 10:28 - Gündem

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