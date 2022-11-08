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08 Kas 2022 - 10:26

Survivor Sude Burcu Yüzüğünü Gözlere Soktu! “Anladık Taşı Büyük!” Mert Öcal Paraya Kıyınca Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Meğer O Tektaş…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da boy gösteren Sude Burcu, kısa bir süre önce kendisinden 13 yaş büyük olan Mert Öcal’la evlenme kararı almıştı. Yüzüğü büyük bir merak konusu olan Sude Burcu’nun o paylaşımına “Anladık taşı büyük” yorumları yapıldı. Mert Öcal’ın paraya kıydığı görülmüş oldu. Peki, Sude Burcu nasıl bir paylaşımda bulundu?