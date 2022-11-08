- 08 Kas 2022 - 10:26 G: 08 Kas 2022 - 10:34

Survivor Sude Burcu Yüzüğünü Gözlere Soktu! “Anladık Taşı Büyük!” Mert Öcal Paraya Kıyınca Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Meğer O Tektaş…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da boy gösteren Sude Burcu, kısa bir süre önce kendisinden 13 yaş büyük olan Mert Öcal’la evlenme kararı almıştı. Yüzüğü büyük bir merak konusu olan Sude Burcu’nun o paylaşımına “Anladık taşı büyük” yorumları yapıldı. Mert Öcal’ın paraya kıydığı görülmüş oldu. Peki, Sude Burcu nasıl bir paylaşımda bulundu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2022’nin olaylı isimlerinden olan Sude Burcu ve Mert Öcal çifti, yarışmanın ilk bölümlerinde bomba bir iddia ortaya atılmıştı. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal’ın hem arkadaşıyla hem de Sude Burcu’yla aşk yaşadığı iddia edilmişti. Sude Burcu ise tüm bu iddiaları reddederek; Mert Öcal’la mutlu olmayı seçmişti. Kısa bir süre önce evlenme teklifi alan Sude Burcu’nun yüzüğünü paylaşması olay üzerine olay yarattı. İşte merak edilenler…

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08 Kas 2022 - 10:26 Ankara- Yaşam

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