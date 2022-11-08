Yağmur Tanrısevsin Gömleğinin Düğmelerini Açıp Poz Verdi! Sutyenli Derin Dekoltesi Olay Oldu! "Çalışma Bahane, Pozlar Şahane" Yok Artık!
Güzelliğiyle ve duruşuyla milyonlarca kalpte taht kuran Yağmur Tanrısevsin, gömleğinin düğmelerini açtıkça açtı! Sütyenli karesiyle hayranlarının başlarını döndüren Yağmur Tanrısevsin’in kameraya olan muhteşem bakışlarına ise “Tek bir bakışına en az 10 adam ölür be” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Bir dönemler Oğuzhan Koç’la doludizgin bir aşk yaşayan Yağmur Tanrısevsin, magazin manşetlerini süslüyordu. Olaylı bir biçimde ayrılan Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç çifti, bir daha bir araya gelmemişti. Oğuzhan Koç’un Yağmur Tanrısevsin’den ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra Demet Özdemir’le görüntülenmesi ise aldatma iddialarının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Ayrılık sonrasında Yağmur Tanrısevsin’in hafızasından Oğuzhan Koç’la anılarını sildirmek için işlem gördüğü bile bir dönem konuşulmuştu. Şimdilerde aşka kendisini kapatan Yağmur Tanrısevsin’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.