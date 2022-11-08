Yağmur Tanrısevsin Gömleğinin Düğmelerini Açtıkça Açtı… Sütyenli Kareleriyle Görenleri Kalpten Götürdü; Bakanların İçi Eridi! “Tek Bir Bakışına 10 Adam Ölür!”

Bir dönemler Oğuzhan Koç’la doludizgin bir aşk yaşayan Yağmur Tanrısevsin, magazin manşetlerini süslüyordu. Olaylı bir biçimde ayrılan Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç çifti, bir daha bir araya gelmemişti. Oğuzhan Koç’un Yağmur Tanrısevsin’den ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra Demet Özdemir’le görüntülenmesi ise aldatma iddialarının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Ayrılık sonrasında Yağmur Tanrısevsin’in hafızasından Oğuzhan Koç’la anılarını sildirmek için işlem gördüğü bile bir dönem konuşulmuştu. Şimdilerde aşka kendisini kapatan Yağmur Tanrısevsin’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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