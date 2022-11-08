- 08 Kas 2022 - 22:10

Alkol ve Sigara Kullananlara Kötü Haber Geldi! Satışları Durduruldu; Artık O Alanlarda Satışı Yapılamayacak! Neler Oluyor?

Sigara ve alkol kullanımında artış gün geçtikçe daha çok artıyor. Alkol ve sigara kullananlara ise üzücü bir haber geldi. Satışların durdurulacağı ve artık kimsenin alamayacağının açıklanmasıyla birlikte sigara ve alkol tüketicileri hayatlarının şokunu yaşadı. Bakanlıktan gelen son karar resmen ortalığın inim inim inlemesine neden oldu. Peki, alkol ve sigaranın satışları neden durduruldu?

Sağlığa zararları saymakla bitmeyen sigara ve alkol, akciğerlerde çeşitli hasarlara neden olabiliyor. İnsanın ömründen ömür çalan ve hayat kalitesini yerle bir eden sigara ve alkolün kısa bir süre önce zamlanacağı gündem olmuş ve çok geçmeden sigaraya yıl içinde beklenemedik bir zam daha yapılmıştı. Zam haberleri zaten tiryakisini kahrederken; şimdide satışlarının yasaklanacağı gündeme oldu. Peki, neler oluyor?

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08 Kas 2022 - 22:10 Ankara- Yaşam

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