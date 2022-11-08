Alkol ve Sigara Kullananlara Kötü Haber Geldi! Satışları Durduruldu; Artık O Alanlarda Satışı Yapılamayacak! Neler Oluyor?

Sağlığa zararları saymakla bitmeyen sigara ve alkol, akciğerlerde çeşitli hasarlara neden olabiliyor. İnsanın ömründen ömür çalan ve hayat kalitesini yerle bir eden sigara ve alkolün kısa bir süre önce zamlanacağı gündem olmuş ve çok geçmeden sigaraya yıl içinde beklenemedik bir zam daha yapılmıştı. Zam haberleri zaten tiryakisini kahrederken; şimdide satışlarının yasaklanacağı gündeme oldu. Peki, neler oluyor?

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