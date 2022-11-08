Cem Yılmaz ve Seda Akman Aşk Mı Yaşıyor? Seda Akman ve Cem Yılmaz Arasındaki Yaş Farkı Dudakları Uçuklattı! Meğer…

Senaryosunu üstlendiği yapımlar ile hafızalara kazınan ünlü komedyen Cem Yılmaz’dan sevenlerini heyecanlandıracak bir haber geldi. Bugün ortaya atılan bir iddiaya göre, Cem Yılmaz ile Seda Akman’ın aşk yaşamaya başladığı öğrenildi. Bu iddianın arka perdesi yavaş yavaş aralanmaya başlamışken; Cem Yılmaz ile Seda Akman arasındaki yaş farkı da şimdiden konuşulmaya başlandı! Peki, Cem Yılmaz ve Seda Akman aşk mı yaşıyor? Seda Akman ve Cem Yılmaz arasında kaç yaş fark var? Cem Yılmaz ile Seda Akman birlikte mi, ne zamandır birlikte? İşte, detaylar…