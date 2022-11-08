- 08 Kas 2022 - 21:33

Nur Tuğba Namlı Hamile Mi, Ne Zaman Doğum Yapacak? Neler Oluyor Hayatta Programından Ayrıldı Mı? Nur Tuğba Namlı Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Neler Oluyor Hayatta programının sunucuları olan Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı, bu hafta itibariyle seyirci karşısına birlikte çıkmamaya başladı. Neler Oluyor Hayatta programını Nur Tuğba Namlı’nın neden bıraktığı merak edilirken; açıklama, ekip arkadaşı Hakan Ural’dan geldi. İşte detaylar...

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Neler Oluyor Hayatta programının sunucuları olan Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı, bu hafta itibariyle seyirci karşısına birlikte çıkmamaya başladı. Neler Oluyor Hayatta programını Nur Tuğba Namlı’nın neden bıraktığı merak edilirken; açıklama, ekip arkadaşı Hakan Ural’dan geldi. Öte yandan Neler Oluyor Hayatta programına Nur Tuğba Namlı yerine gelecek olan isim de netleşti. Peki, Nur Tuğba Namlı neden yok, programdan ayrıldı mı? Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu belli mi? Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu kim? İşte, detaylar…

08 Kas 2022 - 21:33 - Magazin

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Nur Tuğba Namlı Hamile Mi, Ne Zaman Doğum Yapacak? Neler Oluyor Hayatta Programından Ayrıldı Mı? Nur Tuğba Namlı Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? mask
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