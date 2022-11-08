- 08 Kas 2022 - 22:12

Bir Peri Masalı Dizisinde Şok Olay! Zeynep ve Onur'un Aşkı Yürekleri Burktu! Artık Dizi Başa Döndü, Zeynep Gidiyor...

FOX TV ekranlarına damga vuran Bir Peri Masalı dizisinde yaşananların ardı arkası kesilmeden ekranlarda yayınlanmaya ve seyircisiyle buluşmaya da devam ediyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ekranlarda görülen Zeynep’in yeniden eski çöplüğüne dönmesi ve ardından da sosyal medya ve magazin gündeminde yankılanması oldu. Herkesi hayrete düşüren fragmanda Zeynep ve Onur’un konuşması ise herkesin aklında yer etti. Peki, herkesi bu denli şaşırtan yeni bölüm fragmanında dikkat çeken detaylar neydi?

Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan dizilerinden birisi olan Bir Peri Masalı dizisi; yayınlandığı ilk günden bu yana seyircilerin dikkatini üzerinde tutmayı başarıyor. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de farklı senaryosuyla her görenin aklını başından alıp götüren dizide, olayların bu kadar hızlı gerçekleşmesi ise final yaklaşıyor şeklinde düşünülmesine sebep oldu. Özellikle son yayınlanan fragmanda Zeynep ve Onur arasında yaşananlar dizinin sevenlerinin yüreğini burktu. Konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için derledik. 

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08 Kas 2022 - 22:12 Ankara- Yaşam

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