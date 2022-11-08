Bir Peri Masalı Dizisinde Zeynep Çöplüğüne Döndü! “Akılsız Kafa!” Artık Yüzüne Kimse Bakmayacak; Yaşananlar Kabul Edilir Gibi Değil! Neler Oluyor?

Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan dizilerinden birisi olan Bir Peri Masalı dizisi; yayınlandığı ilk günden bu yana seyircilerin dikkatini üzerinde tutmayı başarıyor. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de farklı senaryosuyla her görenin aklını başından alıp götüren dizide, olayların bu kadar hızlı gerçekleşmesi ise final yaklaşıyor şeklinde düşünülmesine sebep oldu. Özellikle son yayınlanan fragmanda Zeynep ve Onur arasında yaşananlar dizinin sevenlerinin yüreğini burktu. Konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için derledik.

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