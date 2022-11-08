Bir Peri Masalı Dizisinde Zeynep Çöplüğüne Döndü! “Akılsız Kafa!” Artık Yüzüne Kimse Bakmayacak; Yaşananlar Kabul Edilir Gibi Değil! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarına damga vuran Bir Peri Masalı dizisinde yaşananların ardı arkası kesilmeden ekranlarda yayınlanmaya ve seyircisiyle buluşmaya da devam ediyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ekranlarda görülen Zeynep’in yeniden eski çöplüğüne dönmesi ve ardından da sosyal medya ve magazin gündeminde yankılanması oldu. Herkesi hayrete düşüren fragmanda Zeynep ve Onur’un konuşması ise herkesin aklında yer etti. Peki, herkesi bu denli şaşırtan yeni bölüm fragmanında dikkat çeken detaylar neydi?
Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan dizilerinden birisi olan Bir Peri Masalı dizisi; yayınlandığı ilk günden bu yana seyircilerin dikkatini üzerinde tutmayı başarıyor. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de farklı senaryosuyla her görenin aklını başından alıp götüren dizide, olayların bu kadar hızlı gerçekleşmesi ise final yaklaşıyor şeklinde düşünülmesine sebep oldu. Özellikle son yayınlanan fragmanda Zeynep ve Onur arasında yaşananlar dizinin sevenlerinin yüreğini burktu. Konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için derledik.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.