Sahnelerin popüler isimlerinden biri olan Çağatay Akman’a eski sevgilisinden şok suçlama geldi. Şiddet iddiası ile Çağatay Akman’a dava açan eski sevgilisi Öykü Uslu, ara bulucunun teklifini kabul ederek, mahkemenin yolunu tuttu. Hapis istemi ile yargılanmaya başlamış olan Çağatay Akman’ın davasındaki gelişmeler ise, herkesi şoke etti. Peki, Çağatay Akman’a ne oldu? Çağatay Akman hapse mi giriyor? Çağatay Akman’ın eski sevgilisi Öykü Uslu kimdir? İşte, detaylar…

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