Çağatay Akman’a Ne Oldu? Çağatay Akman Hapse mi Giriyor? Çağatay Akman’ın Eski Sevgilisi Öykü Uslu Kimdir?
Sahnelerin popüler isimlerinden biri olan Çağatay Akman’a eski sevgilisinden şok suçlama geldi. Şiddet iddiası ile Çağatay Akman’a dava açan eski sevgilisi Öykü Uslu, ara bulucunun teklifini kabul ederek, mahkemenin yolunu tuttu. İşte Çağatay Akman ile ilgili son detaylar...
Sahnelerin popüler isimlerinden biri olan Çağatay Akman’a eski sevgilisinden şok suçlama geldi. Şiddet iddiası ile Çağatay Akman’a dava açan eski sevgilisi Öykü Uslu, ara bulucunun teklifini kabul ederek, mahkemenin yolunu tuttu. Hapis istemi ile yargılanmaya başlamış olan Çağatay Akman’ın davasındaki gelişmeler ise, herkesi şoke etti. Peki, Çağatay Akman’a ne oldu? Çağatay Akman hapse mi giriyor? Çağatay Akman’ın eski sevgilisi Öykü Uslu kimdir? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
08 Kas 2022 - 12:37 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.