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08 Kas 2022 - 22:14

Can Yaman’ın Asıl Mesleğini Duyanlar Şaştı Kaldı! Namı İtalya’yı Aşmıştı; O Gerçek Şoktan Şoka Soktu! “Vay Be!” Kimsenin Aklının Ucuna Bile Gelmezdi…

Yakışıklıkta dünya markası olan Can Yaman’ın asıl mesleğini duyanların resmen nevri döndü. Türkiye’nin yanı sıra İtalya ve İspanya gibi ülkelerde muhteşem bir ünü bulunan Can Yaman, hakkında çıkan o gerçekle “Vay be” dedirtti. Kimsenin aklının ucundan bile geçmeyecek eski mesleği Can Yaman hayranlarını şaşırtmayı başardı! İşte merak edilen tüm detaylar…