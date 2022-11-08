Can Yaman’ın Asıl Mesleğini Duyanlar Şaştı Kaldı! Namı İtalya’yı Aşmıştı; O Gerçek Şoktan Şoka Soktu! “Vay Be!” Kimsenin Aklının Ucuna Bile Gelmezdi…
Yakışıklıkta dünya markası olan Can Yaman’ın asıl mesleğini duyanların resmen nevri döndü. Türkiye’nin yanı sıra İtalya ve İspanya gibi ülkelerde muhteşem bir ünü bulunan Can Yaman, hakkında çıkan o gerçekle “Vay be” dedirtti. Kimsenin aklının ucundan bile geçmeyecek eski mesleği Can Yaman hayranlarını şaşırtmayı başardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Erkenci Kuş dizisinde hayat verdiği karakterle dikkatleri üzerine çeken Can Yaman, Ocak ayında Canale 5 'in yardım programı Che Posta Perte'ye katılmıştı. Katıldığı bölüm izleme rekorları kırmış; izleyenler tekrar tekrar izlemişti. İspanya, Portekiz, Macaristan, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti’nde yankı uyandıran bölüm sayesinde Can Yaman, 100 bin Euro kazanç elde etmişti. Can Yaman hakkında ortaya çıkanlar ise şok etkisi yarattı. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.