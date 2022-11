Can Yaman’ın Asıl Mesleğini Duyanlar Şaştı Kaldı! Namı İtalya’yı Aşmıştı; O Gerçek Şoktan Şoka Soktu! “Vay Be!” Kimsenin Aklının Ucuna Bile Gelmezdi…

Erkenci Kuş dizisinde hayat verdiği karakterle dikkatleri üzerine çeken Can Yaman, Ocak ayında Canale 5 'in yardım programı Che Posta Perte'ye katılmıştı. Katıldığı bölüm izleme rekorları kırmış; izleyenler tekrar tekrar izlemişti. İspanya, Portekiz, Macaristan, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti’nde yankı uyandıran bölüm sayesinde Can Yaman, 100 bin Euro kazanç elde etmişti. Can Yaman hakkında ortaya çıkanlar ise şok etkisi yarattı. İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!