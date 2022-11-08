- 08 Kas 2022 - 22:18

Yalı Çapkını Dizisinin Damat Ferit'i Herkesi Çıldırttı! Önüne Gelenle Öpüşmesi Sınırları Zorladı! Seyran, Suna ve Fuat Utancından Dışarı Çıkamıyorlar....

STAR TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakteri resmen 100 yılın linçini tek gecede yedi. Yaptıkları ve Seyran’a yaşattıklarıyla sosyal medyayı sallayan Ferit’e “Senin seviyen bambaşka” yorumları yapıldı. Çıtayı yerden alıp arşa kaldıran Ferit’in “Utanmaz” denildi. Peki, Yalı Çapkını dizisinin Ferit’i ne yaptı?

Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda gibi dizileri ekranlara getiren OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle büyük bir keyifle izleniyordu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in muhteşem oyunculuk yeteneklerini konuşturduğu Yalı Çapkın dizisinde Ferit karakteri ise tepki üzerine tepki çekti! Peki, neler oluyor?

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08 Kas 2022 - 22:18 Ankara- Yaşam

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