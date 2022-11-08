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08 Kas 2022 - 22:18

Yalı Çapkını Dizisinin Damat Ferit'i Herkesi Çıldırttı! Önüne Gelenle Öpüşmesi Sınırları Zorladı! Seyran, Suna ve Fuat Utancından Dışarı Çıkamıyorlar....

STAR TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakteri resmen 100 yılın linçini tek gecede yedi. Yaptıkları ve Seyran’a yaşattıklarıyla sosyal medyayı sallayan Ferit’e “Senin seviyen bambaşka” yorumları yapıldı. Çıtayı yerden alıp arşa kaldıran Ferit’in “Utanmaz” denildi. Peki, Yalı Çapkını dizisinin Ferit’i ne yaptı?