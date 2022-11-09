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09 Kas 2022 - 09:00

Kadere Karşı Dizisinin Konusu Nedir? Kadere Karşı Dizisi Neyi Anlatıyor? Kadere Karşı Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Ekranların yeni günlük yapımı olan Kadere Karşı dizisi, bu hafta itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başladı. Hafta içi her gün seyirci ile buluşacak olan Kadere Karşı dizisinin yayınlanan fragmanları, televizyon seyircisinde merak uyandırmaya başardı. Özellikle de ekranların özlenen isimlerini bir araya getirmesiyle dikkat çeken Kadere Karşı dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...